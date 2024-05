El delantero argentino podría no seguir en Inter debido a que las negociaciones para su renovación se encuentran estancadas.

MVP, campeón, capitán y goleador. La temporada de Lautaro Martínez en la Serie A fue de ensueño, coronándose con el Inter de Milán por segunda vez en su carrera en la liga italiana y sumando su séptimo título en el Neroazzurro aportando 24 goles y 7 asistencias en la campaña local en su primer año portando la cinta.

Más allá de este enorme presente, el campeón del mundo y de América con la Selección Argentina se encuentra con una gran incertidumbre acerca de su futuro. Es que si bien la prioridad tanto de Lautaro como de Inter es que continúe en el club, en las últimas horas se conoció que las charlas para la renovación de su contrato no están avanzando en las mejores condiciones.

Inter de Milán posee una compleja situación financiera debido a que recientemente hubo un cambio de dueños, ya que el grupo empresario chino Suning perdió la concesión del club a manos de Oaktree Capital Management por una deuda de 395 millones de euros que la empresa oriental poseía con la financiadora estadounidense.

Teniendo en cuenta que tendrán que realizar recortes dentro de las filas del club, el conjunto neroazzurro no puede cumplir con las pretensiones de Lautaro Martínez y, si bien le ofreció un salario anual de 10 millones de euros, las cifras no estarían complaciendo al delantero argentino, por lo que las negociaciones actualmente están estancadas.

Las diferencias en las negociaciones entre Inter y Lautaro Martínez

El periodista Fabrizio Romano informó al respecto, declarando que “Lautaro ha hecho una petición salarial muy importante“. Además, añadió: “Esto es parte del juego, así como es parte del juego que Inter tenga su propio presupuesto y no pueda satisfacer este tipo de solicitudes“.

En adición, el cronista italiano detalló que a día de hoy “corresponde a Lautaro y a su agente decidir si quieren aceptar la oferta de Inter o si habrá que encontrar otra solución“.

Por último, en relación a posibles destinos si Martínez decide marcharse del campeón italiano, Fabrizio Romano detalló: “Hasta el momento no hay ofertas sobre la mesa para Lautaro. Esto no significa que los clubes no estén interesados, sino que es muy temprano en el mercado y en esta saga. La prioridad de Inter y Lautaro sigue siendo hablar y encontrar una solución“.

El contrato de Lautaro Martínez con Inter

El delantero argentino, que llegó a Italia en julio de 2018 desde Racing, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026. Su valor de mercado actualmente es de 110 millones de euros según el portal Transfermarkt.

¿Qué es Oaktree Capital Management, nuevo dueño de Inter?

Oaktree Capital Management es un fondo de inversión con sede en California, Estados Unidos, fundado en 1995. Se especializa en estrategias de inversión alternativa. Desde 2012, cotiza en la Bolsa de Nueva York y tiene sedes en diferentes ciudades de Europa y Asia.

De acuerdo a cifras oficiales de marzo de 2015, los fondos de esta compañía privada ascendieron a los 99.900 millones de dólares. En el mundo mercantil, es conocido como uno de los inversores de deuda más grandes del mundo.