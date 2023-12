Inglaterra lo define como el juicio del siglo. Empiezan a filtrarse fechas pensando en el momento donde la comisión independiente de la Premier League podría sancionar a Manchester City por posibles 115 violaciones de las normas del certamen. El precedente marcado con Everton no favorece al equipo de Pep Guardiola. Hay prisas en el Reino Unido por esclarecer una situación mezclada con la política.

The Athletic, Daily Mail, The Times..etc. Toda Inglaterra habla de una investigación donde se buscan los motivos para entender no solo por qué Manchester City no colabora con las autoridades de esta, sino igualmente porque habría incumplido los apartados del Fair Play Financiero en hasta 115 ocasiones. Manipulación de cuentas, fallos adrede en el mercado o patrocinios inflados, algunas de las posibles infracciones. Los medios hablan de entre otoño del 2024 y verano del 2025 como el espacio-tiempo donde se conocerá el resultado de todo.

La investigación ha comenzado desde el 2018 y coincide con la que también se hace sobre Chelsea por los tiempos de Roman Abramovic. Hablamos de una trama sin precedentes en el Reino Unido que ya le costó 10 puntos al Everton. Los ojos del mundo se ponen sobre una ciudad de Manchester que a diferencia de los blues, no ha entregado la documentación pedida por la Premier para colaborar con las diligencias. En caso de culpabilidad, dicho hecho agrava su situación frente a la comisión.

Una que no existiría sin el contexto que rige al país. El gobierno británico tiene en sus planes, según indican por The Athletic, controlar aún más el gasto y formas de inversión en una Premier que quiere ser independiente. La liga desea mostrarse como autosuficiente y por ello aceleró los tiempos en la sanción del Everton. Verse ante el mundo como impoluta, otro ítem que juega en contra de un Manchester City donde las posibles sanciones van desde la reducción de puntos hasta una multa económica o un posible descenso. Quitar unidades indican, la más probable a 1 de diciembre.

Todo puede alargarse hasta el 2025. Es la realidad y el tamaño de una investigación que llegará casi a la década. El juicio apunta a un 2024 donde Manchester se defenderá contra varios equipos que liderados por Liverpool, piden sanciones y retribuciones al entender que City compite en otras condiciones por su condición de club estado. Pep Guardiola no olvidemos, tiene contrato hasta el 30/06/2025.

Manchester City teme del caso Everton

Los Toffees son el espejo en el que mirarse. Se le quitaron 10 puntos en pleno mes de noviembre y The Times afirma que pueden sacársele 12 más antes de que termine el curso. Todo esto gracias a que Everton no ponga en regla sus cuentas o presente balances positivos. 22 puntos en un año por solo dos infracciones, el peor de los contextos antes del juicio por el Etihad.

Diferencias entre el caso City y Chelsea

Son casos con similitudes y diferencias. La realidad es que Chelsea fue parte de la denuncia al club cuando este pasó de ser propiedad de Roman Abramovic a ser parte de Todd Boehly. La junta del norteamericano ha colaborado en una investigación que no va contra su administración. Un escenario totalmente distinto al que se ve en Manchester, donde la actual gerencia es la misma a la que se acusa de violar 115 normas de la Premier.