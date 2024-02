Xavi Hernández puede ser discutido por sus resultados como entrenador, pero jamás dejará de ser una leyenda del FC Barcelona, y no sólo por los títulos ganados, los partidos jugados o por las asistencias repartidas. Xavi fue, es y será un referente del club por la forma en la que siempre defendió al club, incluso contra sus propios compañeros.

Y para que no hayan dudas de ello, Thierry Henry decidió contar una anécdota inédita que vivió con Xavi en su época como futbolistas blaugranas. “Estábamos entrenando en el Camp Nou, no en el campo de entrenamiento, sino en el estadio. Lo primero que ves cuando sales al campo es la tribuna con la leyenda ‘Més que un club’“, comienza su relato Henry.

“Era temprano por la mañana, iba caminando, con un poco de mal genio, veo eso y me pongo a pensar qué sentido tenía esa leyenda, no se lo encontraba“, reconoce. Además contextualiza: “Estaba hablando para mí, era un momento duro, al club no le estaba yendo bien, era el fin de una era con Frank Rijkaard.”

Allí fue cuando todo escaló al siguiente nivel: “Xavi venía detrás mío y me escuchó. Entonces me da un golpe por la espalda con el hombro. Me volteo de mala gana y le pregunto qué le pasa“. Henry reconoce que lo que sucedió después le cambió su percepción sobre el club: “Xavi me dice: ‘Te escuché. No entiendes lo que significa. Necesitas ganar aquí para entenderlo. No hables así de mi equipo nunca más. ¿Se entendió?’“

La importancia de jugadores como Xavi en clubes como Barcelona

El relato de Henry no termina allí, y luego de revelar cómo lo cruzó Xavi, también se animó a admitir cómo lo hizo cambiar su forma de pensar. “Lo miré, quedé perplejo durante un segundo y luego entendí que tenía razón. Yo no había ganado nada todavía con el Barcelona”.

“Ahí fue cuando me di cuenta por qué ese tipo es diferente. El quiere ganar con el club, y se preocupa por el club”, agrega el histórico delantero francés, que a posteriori logró ganar varios títulos con el Barcelona. “Cuando llegas a lugares como ese [Barcelona] necesitas tener ese tipo de jugadores, que te miren de frente y te digan ‘¿Quieres pertenecer al legado del club? Tienes que ganar con el club'”, cerró.

Luego de ese momento, la carrera de Henry dio un giro absoluto con el Barcelona, y conquistó varios títulos con el club: una Champions League, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa a nivel internacional, dos títulos de LALIGA, otras dos Supercopas de España y una Copa del Rey dentro del país.

“Esa historia es absolutamente fantástica. Eso me hace amar a Xavi aún más”, acotó el histórico capitán y defensor del Liverpool, Jamie Carragher, sobre el cierre del programa que estaban conduciendo en CBS Sports.

Xavi dejará el club al finalizar la temporada

Lamentablemente, la historia de Xavi como entrenador del Barcelona no ha logrado estar cerca de alcanzar lo hecho como futbolista. El legendario capitán del club ya anunció que dejará su cargo al finalizar la temporada, tras dos años al frente del primer equipo.

De momento el Barça no ha encontrado reemplazante y tendrá un duro mercado de verano por delante, puesto que Liverpool y Bayern Múnich también estarán en la búsqueda de un entrenador de primer nivel de cara a la próxima campaña.