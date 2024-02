La relación de Xavi Hernández con sus jugadores y con el Fútbol Club Barcelona en general, como se sabe, ya está totalmente terminada. El propio entrenador anunció, en aquella conferencia de prensa posterior a la derrota 5 a 3 con el Villarreal en el Estadio Olímpico Lluís Company de Montjuic, que dejaría su cargo una vez culminada la temporada actual.

Malos resultados y rumores sobre su vínculo con algunos referentes terminaron desgastando el día a día en el Blaugrana. A tal punto, que el estratega, aparentemente, llegó a desconfiar de sus dirigidos. Por lo menos así lo contaron en la edición de este miércoles 21 de febrero del programa televisivo El Chiringuito.

Al parecer, Xavi inició una investigación para dar con el integrante que reveló una información reciente que circuló en los medios de comunicación. Según cuenta el medio citado, hasta habría convocado a una reunión con los futbolistas y con miembros de su staff técnico, a quienes les pidió que dejaran sus teléfonos móviles arriba de una mesa para revisarlos.

Y no solo eso, él mismo se encargó de llamar a los periódicos de mayor renombre de Cataluña para intentar dar con la fuente. No obstante, no logró su cometido. Por el contrario, provocó que esta actitud se filtre entre la prensa, actitud que, al mismo tiempo, confirmó que su proceso al frente del primer equipo del FC Barcelona está totalmente acabado.

¿Quiénes son los candidatos a reemplazar a Xavi Hernández en el Barcelona?

Xavi Hernández dejará de ser el entrenador del FC Barcelona, oficialmente, el 30 de junio próximo. Para después de esa fecha, la directiva culé ya se mueve para dar con su reemplazante. Hansi Flick, Roberto De Zerbi y Sergio Conceicao, son los nombres que más retumbaron en las últimas semanas para sentarse en el banco blaugrana.

Sin embargo, este miércoles 21 de febrero hubo un perfil que se empezó a perfilar como candidato principal. Se trata de Thomas Tuchel, quien no continuará al mando del Bayern Munich después de la presente campaña. El propio club teutón comunicó el cese del vínculo a través de una notificación que publicó tanto en su sitio web como en sus cuentas oficiales de redes sociales.

En medio de los rumores con Xavi, Barcelona busca clasificar a los Cuartos de Final de la Champions League

En un contexto totalmente desfavorable, el Barcelona busca clasificar a los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Enfrente tendrá al Napoli, a quien visitará en el Estadio Diego Armando Maradona este miércoles 21 de febrero desde las 21:00 horas CET. En tanto que la definición de la serie se sabrá el martes 12 de marzo en Montjuic.