La acusación que podría acelerar la salida de Ángel Di María de Benfica

Si el rumbo que podía tomar la carrera de Ángel Di María había estado en duda sobre el final de la pasada temporada, aunque finalmente decidió prolongar su vínculo con Benfica, es muy probable que su futuro vuelva a ser una incógnita en el próximo mercado de fichajes, especialmente si sigue su curso la acusación por corrupción y fraude fiscal que recayó sobre el club portugués.

Según avanzó este martes la prensa europea, el Ministerio Público podría solicitar la exclusión o expulsión de Las Águilas de la Liga de Portugal, por un periodo que podría extenderse de los tres meses a los seis años, en caso que salga condenado por el que en Portugal ya se conoce como “el caso de los emails”.

Benfica, al igual que Vitória Setubal, están involucrados en supuestos delitos de compraventa de varios jugadores entre 2016 y 2019. La acusación asegura que Luís Filipe Vieira y Paulo Gonçalves, expresidente y exasesor jurídico del club, desviaron millones a través del traspaso ficticio de tres jugadores, todos brasileños. De hecho, reclaman al Benfica 900 mil euros por ganancias ilícitas.

Los dos exdirectivos son parte de un total de once imputados para quienes el Ministerio Público reclama una inhabilitación para ejercer cualquier actividad deportiva, en caso de condena, de uno a cinco años. Esto conspiraría contra los planes de Vieira de volver a postularse como candidato a la presidencia del club.

Ángel Di María tiene contrato con Benfica hasta mediados de 2025.

Si se demuestra la culpabilidad de Benfica y se procede en consecuencia a su exclusión de las competencias oficiales, muchos jugadores presionarán para liberar sus contratos y poder buscar nuevos destinos. En el caso de Di María, ese vínculo se extiende hasta mediados de 2025, es decir hasta el final de la temporada en curso.

Benfica se declara inocente

Rui Costa, gloria del fútbol portugués que actualmente ejerce la presidencia de Benfica, quedó absuelto de toda culpa y fue llamado incluso a declarar en contra de la dirigencia anterior. En ese contexto, el club publicó un comunicado desentendiéndose del proceder de quienes lo gobernaron con anterioridad.

“Benfica y sus abogados analizarán en detalle la acusación que les fue notificada hoy y que responsabiliza al club por supuestos hechos atribuidos a su ex presidente y a un ex asesor. En su momento adoptarán una posición procesal, pero no hay duda de que el Sport Lisboa e Benfica se defenderá, sin dudarlo, de todas las acusaciones infundadas, así como de cualquier cosa que afecte o pueda haber afectado sus derechos e intereses“, se expresó en el mismo.