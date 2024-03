La contundente decisión de Roberto De Zerbi con el Colo Barco para Roma vs. Brighton

Los octavos de final de la Europa League ya comenzaron y se espera uno de los duelos más parejos este jueves en el Olímpico de Roma. El equipo homónimo de la ciudad, que posee a Daniele De Rossi como entrenador y a Leandro Paredes y Paulo Dybala en sus filas, recibe al Brighton de Roberto De Zerbi en la ida del cotejo de octavos de final del certamen continental de segundo orden.

Más allá de la presencia argentina en la Roma con los dos campeones del mundo, en Brighton también se encuentran dos futbolistas albicelestes que incluso fueron convocados por Lionel Scaloni a la Selección, ya que en el conjunto del sur de Inglaterra están Valentín Barco y Facundo Buonanotte.

El ex Rosario Central ya es una fija en el equipo de De Zerbi y se lo espera como titular ante Roma. Con el Colo, en la previa, la situación era más particular. Sin embargo, el DT italiano ya decidió que hacer con el ex Boca que recientemente arribó a Brighton a cambio de 10 millones de euros.

Tras haber hecho su debut por la FA Cup, y aún esperar por su estreno por Premier League, se conoció que De Zerbi optó por no contar con Valentín Barco para los octavos de final de la Europa League, ya que decidió no sumarlo a la lista de buena fe, por lo que ni siquiera viajó como parte del plantel a Roma. Por eso, tampoco estará en el duelo de vuelta en condición de local, en donde se definirá la serie. El debut internacional de Barco en Brighton deberá esperar.

Paredes, Dybala y Buonanotte serían titulares en el duelo

A falta de confirmación oficial, los tres argentinos irán de arranque en el duelo entre Roma y Brighton. Paredes y Dybala para la Roma de Daniele De Rossi, y Buonanotte para Brighton. El duelo se podrá ver a través de Star + desde las 14:45 de este jueves.

Brighton, un equipo especialista en proyectos

El conjunto inglés lleva una política de fichajes y de incorporaciones más que particular. Basándose en mercados que no todos sus rivales ponen énfasis, como el sudamericano y el africano, y enfocándose en juveniles a los que suelen fichar en los primeros años de sus carreras, Brighton apuesta por darles una impronta propia a sus refuerzos y amoldarlos a su estilo de juego.

Respecto a Valentín Barco, el ex Boca deberá pasar por el mismo proceso que atravesaron Alexis Mac Allister, Facundo Buonanotte y una infinita lista de futbolistas que pasaron por Brighton y que incluso siguen en el club. Alexis, luego de una temporada de adaptación, supo ser titular y clave en el equipo antes de irse vendido al Liverpool. Buonanotte pasó también por una campaña de adaptación hasta consolidarse como titular hoy en día. A priori, Roberto De Zerbi pretende llevar al Colo por el mismo camino a largo plazo.