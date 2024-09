Dos meses atrás, España se consagraba campeón de la Eurocopa 2024 en el Olympiastadion de Berlín. Jesús Navas levantaba su cuarto título con la camiseta de La Roja, siendo un hombre clave en momentos importantes. Hoy, el de Los Palacios reconoció los problemas que vive para jugar cada partido con su Sevilla y con la Selección desde hace varios años.

Navas tendrá 39 años en diciembre, cuando finalmente colgará los botines y pondrá fin a una legendaria carrera. Carrera que, si fuera por él, estaría lejos de finalizar, pero su cuerpo le dijo basta. “Ojalá pudiera seguir, para mí es un regalo estos seis meses. Lo veo así, como un reto complicado, difícil, superándome día a día”, admitió el propio Jesús.

En diálogo con Canal Sur Radio, Jesús Navas fue absolutamente sincero y reconoció los problemas de cadera que le impiden seguir disfrutando del fútbol: “Llevo con esta situación cuatro años. Es complicado, es un desgaste que cada vez va a más. Llevo un tiempo en el cual se ha vuelto cada vez más continuo, cada vez más intenso y es difícil”, relató.

Jesús Navas se sinceró sobre los problemas físicos con los que tiene que lidiar.

A pesar de ello, Jesús Navas no se ha perdido prácticamente partidos en su carrera, y cualquier lesión que haya podido sufrir, la ha puesto de lado para aparecer en cada partido de su Sevilla, club del cual es capitán y en el cumplirá 700 partidos como profesional dentro de poco. No obstante, ya no puede más: “Cuando completo un partido llevo dos o tres días en los que no puedo caminar“, confesó Navas.

El desafío de llegar hasta diciembre y las dificultades para tomar la decisión de su retiro

El capitán del Sevilla no tuvo miramientos a la hora de explicar todo lo que ha tenido que sufrir en este último tiempo. “Llevo mucho tiempo con esto dando vueltas, mi vida es el fútbol y tomé la decisión por algo físico. Me gusta hacer deporte, moverme y poco a poco se va complicando y no quiero el día del mañana no poder jugar con mis niños“, destacó sobre lo que lo llevó a tomar la decisión.

“Para mí era un reto muy grande estos seis meses, porque sabía de mi situación en la cadera y quería estar ahí con el equipo y ayudarlos. Ojalá pueda llegar hasta diciembre, porque para mí cada partido es difícil“, continuó Navas. Y completó afirmando que no dejará a sus compañeros: “Voy a seguir con el equipo, el legado de darlo todo en cada partido y en cada entrenamiento va a estar presente con ellos.”

Jesús Navas, más de 900 partidos como profesional y un extenso palmarés

692 partidos con la camiseta del Sevilla, otros 183 con la del Manchester City y 56 internacionalidades con la Selección de España. Jesús Navas acumula al día de hoy 931 partidos como futbolista profesional. Siempre estuvo disponible para sus entrenadores y siempre sumó desde el lugar que le tocó.

Navas fue Campeón del Mundo en 2010, de Europa en 2012 y 2024, y ganó la Nations League en 2023. Su palmarés con España no podría ser mejor, pero a nivel clubes no se queda atrás.

Jesús Navas se retirará del fútbol con la Eurocopa 2024 como su último gran título.

Ganó una Premier League y dos Carabao Cup con el Manchester City, mientras que fue campeón de la Copa UEFA/Europa League en cuatro ocasiones, campeón de la Supercopa de Europa, de dos Copas del Rey y de una Supercopa de España en sus dos pasos por Sevilla. En diciembre le pondrá fin a su legendaria carrera como uno de los grandes jugadores del fútbol español.