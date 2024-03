El plantel del Manchester City está valuado en 1,2 mil millones de euros, el del Chelsea en 928 millones y el del Manchester United en otros 735 millones. Millón más, millón menos, tres de los equipos más poderosos del mundo, con los planteles más talentosos que el dinero puede comprar. Todos ellos se encuentran en semifinales de la FA Cup… Ah, ¿que falta otro equipo?.

El Coventry City. Un club de esos típicos ingleses, con más 130 años de una modesta historia, con sus altos y bajos. Hoy, marcha séptimo en el Championship, segunda división del fútbol inglés, y tiene un plantel valuado en 50 millones.

Los inicios del Coventry City, más de 130 años en el pasado

Pero la historia del Coventry City no comienza en 2024. De hecho, ni siquiera comienza con el nombre “Coventry City”. Y es que por 1883, hace poco más de 130 años, Willie Stanley decidió fundar el Singers FC. No, no es que fuera un equipo de cantantes, sino que Singer era la fábrica en la que trabajaba Stanley. Dicha compañía se especializaba en la fabricación de bicicletas y al día de hoy es propiedad de Peugeot, pero esa es otra historia.

Regresando al tema, poco iba a imaginar Stanley que aquel Singers FC seguiría vigente 130 años más tarde, en semifinales de la copa más importante y añeja del fútbol mundial, bajo el nombre de Coventry City. El club adoptó ese nombre en 1898, quince años después de su fundación, y con ese nombre se unió a la Birmingham League.

Su ingreso oficial al fútbol inglés y sus primeros roces con la FA Cup

Aquellos primeros años, sin demasiada regulación en el mundo fútbol, lo vieron jugar en la Southern League y, luego de la Primera Guerra Mundial, en 1919, el club fue elegido para sumarse a la Football League Division Two. Por aquellos años sorprendió al fútbol inglés en la FA Cup, una competición que hasta el día de hoy mantiene la tradición de permitirle jugar a equipos que no están dentro de las ligas de la Football Association.

Tras alcanzar los cuartos de final de aquella competición, al vencer a equipos pertenecientes a la FA, como Preston y Nottingham Forest, se lo votó para ingresar a la liga más importante de Inglaterra. Sin embargo, los años ’20 no fueron lo mejor para el club, que descendió en 1925 y por casi cuatro décadas deambuló por los suburbios del ascenso inglés, que año tras año sumaba equipos.

Coventry tuvo que esperar hasta la década de los 60’s para ver al equipo de la ciudad resurgir de las sombras y volver a ganarse un nombre en el fútbol local. En consonancia con el crecimiento de una ciudad beneficiada por las fábricas automotrices, el Coventry City renovó su imagen: pasó a vestir de celeste, a apodarse los ‘Sky Blues’ y a llevar fanáticos de forma gratuita en trenes para los partidos como visitante.

Y el equipo comenzó a dar señales nuevamente de querer llegar al lugar que tocó brevemente más de tres décadas atrás. En 1963, su segunda participación destacada los vio llegar una vez más a cuartos de final de FA Cup, donde el Manchester United fue su verdugo. Sin embargo, el año siguiente ganaron la División 3 del fútbol inglés.

Highfield Road, su casa por aquel entonces, fue renovada y el club llegó a tener más de 25 mil personas de promedio en cada partido. Tras tres temporadas en División 2, los Sky Blues ganaron el ascenso a Division 1 frente a más de 50 mil personas.

La FA Cup de 1987, el primer y único gran título de su historia

El Coventry City se asentó en primera división durante esos años, e incluso llegó a clasificar a competiciones europeas. Sin embargo, los títulos importantes seguían sin aparecer en sus vitrinas, que sólo contenía algún que otro trofeo de categorías del ascenso. Pero 1987 fue el año.

Una vez más, la FA Cup que lo vio sorprender al mundo en un par de ocasiones previas, cuando ni siquiera estaba en primera división, sería el escenario indicado para que el Coventry City escriba una página dorada indeleble en su historia. El equipo, que se encontraba en una situación económica complicada y que había vendido a sus principales figuras, se abrió camino en la FA Cup de ese año al vencer a rivales como Manchester o Leeds United en las fases previas.

David Bennett y Keith Houchen dejaron su nombre en la historia grande del club al anotar dos de los tres goles con los que el Coventry City venció al Tottenham en Wembley para conseguir el título. Un 16 de mayo de 1987, esa FA Cup que tantas alegrías les había dado en el pasado, finalmente era suya.

Los problemas financieros que condenaron al Coventry City

Coventry City se mantuvo en la primera división inglesa como un equipo de mitad de tabla, esos que no sufría por el descenso pero que tampoco peleaba por títulos, y formó parte de la Premier League en los primeros años desde su creación en 1992. Sin embargo, con la llegada del nuevo siglo, también llegó la debacle del club.

Bryan Richardson es un nombre que no debe ser nombrado en las cercanías de Coventry, pues es quien condenó al equipo. Gastó y gastó pero el equipo no encontró el éxito y hasta llegó a dejar al club sin estadio, tras vender Highfield Road.

El objetivo era armar un estadio con capacidad para más de 40 mil personas y recuperar lo invertido siendo sede de la Copa del Mundo 2006. El problema fue que Inglaterra perdió la puja por ser anfitrión de la misma a manos de Alemania, y esto sentenció al Coventry y los planes de Richardson.

Durante los últimos quince años, bajo el mando del fondo de capital londinense SISU, el Coventry no hizo más que volverse un equipo nómade, que tomó como prestadas las localidades de Sixfields y Birmingham para hacer de local, pasear por League One y League Two al punto de hasta coquetear con la desafiliación.

Por sus juveniles pasaron grandes futbolistas que llegaron a brillar -y aún lo hacen- en la Premier League, como James Maddison, Callum Wilson o Cyrus Christie pero sus ventas apenas fueron por unos cuantos miles de libras, nada comparado con el potencial que mostraban.

Nuevos dueños, nueva esperanza

En 2022, el multimillonario local, Doug King, se decidió a comprar el equipo. Y poco a poco busca curar las heridas de los fanáticos del Coventry, quienes vieron a su equipo convertirse en uno más del montón durante los últimos 20 años.

Lo principal ya fue hecho: saldó las deudas del club y confirmó que podrán llamar al Coventry Building Society su hogar, al menos hasta el 2028. A nivel deportivo, el ascenso al Championship y una final en el Playoffs del ascenso marcan que las cosas se están haciendo bien por primera vez en mucho tiempo.

El club está a sólo un partido de visitar Wembley por segunda vez en los últimos 12 meses tras no pisar ese estadio por décadas. Su rival, claro está, es el más grande que se han encontrado hasta el momento: Manchester United.

Sin embargo, si algo quedó claro en esta historia, es que la FA Cup es el torneo en el que el Coventry City ha escrito las páginas más gloriosas de su historia y sólo 90 minutos los separan de volver a hacerlo.