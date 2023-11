La figura de Emiliano Martínez sigue en tendencia luego de ganar el Premio Yashin al mejor arquero de la temporada en la gala del Balón de Oro. En Aston Villa es uno de los referentes del equipo, aunque también un obsesivo de los detalles. Así lo manifestó su compañero español Pau Torres, quien contó una intimidad respecto al ‘Dibu’, que también permite entender su personalidad.

Dibu Martínez causa halagos, pero también críticas en el mundo del fútbol. No le perdonan sus actitudes en los penales, sobre todo, en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, hay quienes también salen a bancarlo y a elogiarlo. En el caso de Torres, su compañero en el club de los ‘Villanos’, resaltó su gen de “competidor“.

El ex defensor de Villarreal reveló en una entrevista para el portal Relevo que Dibu Martínez está obsesionado con una estadística particular: las vallas invictas. A tal punto está metido en este dato que hasta festeja que otro arquero haya recibido un gol.

“Es muy competitivo. Estamos haciendo un viaje en autobús a lo mejor, y bueno, vamos juntos, sentados en la mesa y siempre vamos con el iPad, con el ordenador, viendo otros partidos de la liga, y cuando le marcan un gol a otro portero, él lo celebra. Porque él quiere que nadie tenga ‘clean sheet’ (valla invicta). Es un enfermo del ‘clean sheet’“, contó Pau Torres sobre Dibu Martínez.

La anécdota de Pau Torres que explica la obsesión de Dibu Martínez

Y la obsesión por mantener su valla en cero, queda en la cabeza del arquero argentino, incluso después de los partidos. El mejor ejemplo lo da el propio Pau Torres con una anécdota sobre su compañero luego de la goleada del pasado 30 de septiembre ante Brighton, uno de los equipos revelación de las últimas temporadas de la Premier League.

“Cuando ganamos al Brighton 6-1 nos dieron un par de días libres y yo me fui a mi casa y volví a Bénicassim, a Villarreal. Y al día siguiente recibo un mensaje del Dibu y me dice: ‘Tal, disfruta por casa, pero a ver si el siguiente partido conseguimos clean sheet’. ¡Y yo digo, hostia, este tío! Acabamos de ganar 6-1 al Brighton y aún no está contento“, contó.

Y agregó: “Está pensando todavía en que pudimos conseguir la portería a cero. Y bueno, pues creo que esa mentalidad es la que le hace ser uno de los mejores porteros del mundo, sino el mejor“. Ahí está la explicación de la mentalidad del Dibu Martínez, a partir de las palabras de un compañero.

¿Qué es la ‘clean sheet’?

La ‘clean sheet’ es una estadística que forma parte de la Premier League, en donde se contabilizan las vallas invictas de todos los futbolistas, es decir cuando no reciben goles del rival. En este sentido, Emiliano Martínez sólo tiene dos vallas invictas en esta temporada y ocupa el décimo puesto en el certamen inglés entre los arqueros.