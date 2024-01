En 2020, Inter de Milán sumó a los dos hijos de Ezequiel Carboni, exjugador de Lanús que se encontraba trabajando en las divisiones inferiores de Catania, para sumarlos a su poderosa estructura de juveniles. Tanto Franco, que actualmente tiene 20; como Valentín, que tiene 18, firmaron contrato con el club el año pasado y en los dos casos salieron cedidos para ganar mayor rodaje. Su presente, sin embargo, es muy diferente.

El menor, Valentín, que llevó la 10 de la Selección Argentina en el último Mundial Sub 20 y llegó a disputar con Inter seis partidos oficiales la pasada temporada, tiene un gran presente en Monza, club al que llegó cedido a inicios del presente curso y en el que están encantados con su rendimiento. Lleva disputados 13 partidos oficiales con el equipo, marcó dos goles y entregó dos asistencias.

El mayor, Franco, no había llegado a debutar en Primera División cuando salió cedido de Inter a Cagliari. Había llegado a Monza la temporada pasada, pero no fue utilizado en ningún partido de Serie A en el presente curso y suma apenas 32 minutos de juego en Copa Italia. Por tal razón, el Neroazzurro disolvió el contrato de cesión a fin de buscarle un nuevo destino en el mercado de fichajes.

Este martes se supo que Franco Carboni buscará sumar los minutos de juego que necesita en el Ternana de la Serie B, tras llegar a un acuerdo con Inter y luego de romper su cesión en Monza. Allí se encontrará con otro futbolista argentino: Tiago Casasola, quien tras hacer divisiones inferiores en Huracán y Boca realizó toda su carrera profesional en Europa.

Ternana atraviesa un momento sensible, relegado a las últimas posiciones en Segunda División y luchando por evitar descender a la Serie C. En las 19 jornadas que se llevan disputadas, apenas cosechó 18 puntos y se ubica en la decimoséptima posición, con nada más que cuatro unidades de ventaja sobre el último, Feralpisalo.

La necesidad de Franco Carboni de sumar minutos

En las últimas dos temporadas, el lateral de 20 años pasó por tres clubes diferentes y apenas sumó un total de 17 partidos disputados. Fue con Cagliari, en la Serie B, donde logró mayor continuidad llegando a participar de 14 encuentros. Además sumó tres con Monza, pero todos ellos la pasada temporada, sin haber tenido participación en el presente curso.

En Monza están encantados con Valentín Carboni

Prueba de una actualidad muy diferente a la de su hermano fue la última presentación de Valentín Carboni con la camiseta del Monza, aportando un gol y una asistencia para el triunfo 3-2 sobre Frosinone el pasado 6 de enero. “Los primeros meses me costó un poco, pero luego me adapté bien. Intento mejorar cada día, el entrenador me da mucha confianza. Me siento diferente al año pasado. Aprendí mucho con Palladino (su DT), cómo posicionarme y tener profundidad de ataque. Me da muchos consejos”, señaló.