Atlético de Madrid superó 1 a 0 a Athletic Bilbao con un tanto agónico de Ángel Correa. Julián Álvarez disputó su cuarto partido con la camiseta del Colchonero y sigue sin convertir, aunque en este encuentro tuvo una clara oportunidad que no pudo aprovechar, aunque fue más virtud del arquero rival que falencia suya. La prensa española criticó con dureza el accionar del argentino, claro está porque las expectativas que hay con él son muy altas.

Marca la puso un 5

El prestigioso portal español calificó a la Araña con 5 puntos: “Suya fue la primera ocasión del Atlético tras aprovechar una indecisión entre Yeray Lekue, pero cuando iba a culminar su conducción estrelló su disparo en Yuri. Bien cuando consiguió asociarse y descargar a sus compañeros, pero aún le falta un punto en lo físico”.

El once inicial del Atleti para jugar contra Athletic Bilbao. (Foto: @Atleti).

¿Qué dijeron en Mundo Deportivo sobre Julián Álvarez?

Mundo Deportivo suele focalizar su información en los equipos de Cataluña, pero también abarca lo que sucede en general en el fútbol español. Respecto al triunfo de Atlético de Madrid, en la crónica destacaron la situación de gol que tuvo Julián Álvarez, pero que tapó bien el arquero del conjunto vasco. Por otro lado, resaltaron que le faltó compañía: “El argentino volvió a estar sólo y desasistido arriba en la primera mitad”. Además, en el análisis individual, agregaron: “Tuvo una clarísima a los 13 minutos en la que no decidió bien, no encontró puerta ni vio a Griezmann libre a su lado. Más allá de eso, poquito se vio”.

As destacó el esfuerzo y lo incómodo que estuvo

El portal As también evaluó el desempeña individual de cada jugador del Atlético de Madrid en su duelo ante Athletic Bilbao. Sobre Julián Álvarez escribieron: “La tuvo al inicio de partido, muy hábil para aprovechar el error de los centrales del Athletic pero Yuri le taponó el disparo cuando había podido buscar a Griezmann solo a su lado. Muy aislado, una isla teniendo que pelear muchos balones aéreos con desventaja respecto a sus marcadores. Muy peleón, incomodando la salida del Athletic, no fue un partido cómodo. No se le encontró con ventaja, eso sí, sudó la camiseta como el que más”.