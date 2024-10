Lamine Yamal reveló quién era su ídolo de niño: "Messi era el mejor, pero él me encantaba"

Hablar de una etapa más joven de la vida de Lamine Yamal es difícil, pues la estrella del Barcelona acaba de cumplir 17 años. Su carrera ya empieza a llenarse de títulos, algunos por logros de juventud, y otros por títulos como la Eurocopa con España. Aún así, Yamal reveló detalles de su infancia, y dio a conocer quien era su ídolo de niño, incluso por sobre Messi.

En la previa de El Clásico en el que Barcelona enfrentará al Real Madrid, Lamine Yamal dialogó con LALIGATV, donde reveló cuál era el futbolista al cual idolatraba años atrás, y es uno que sigue en actividad: Neymar Jr. “Mi ídolo de la infancia era Neymar, era a quien admiraba y de quien veía todos los vídeos que había”, admitió.

“ Messi, obviamente, para mí, siempre ha sido el mejor “, aclaró inmediatamente después Yamal. “Pero es verdad que la manera de ser y de jugar de Neymar me encantaba “, completó. Neymar, quien recientemente volvió a jugar al fútbol tras superar una lesión que lo marginó por un año de las canchas, vistió la camiseta del Barcelona en 186 ocasiones, convirtió 105 goles y ganó 9 títulos , en cuatro temporadas como culé.

Lamine Yamal con la camiseta del Santos de Neymar, su ídolo.

Salvando las diferencias, especialmente de la edad de Lamine Yamal comparada con la que tenía Neymar cuando llegó al Barcelona, el estilo de juego del extremo español tiene ciertas semejanzas con lo que mostraba el brasileño en sus primeros años como profesional. Seguramente parte de la inspiración al tenerlo como ídolo.

Lamine Yamal palpitó El Clásico contra Real Madrid

Como mencionamos, este sábado Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en una nueva edición de El Clásico , el enfrentamiento más ferviente del fútbol español. Y Lamine Yamal, quien hizo toda su carrera de juveniles en el Barcelona, reconoció que el partido será especial, pero que también lo han sido todos los encuentros en inferiores.

Publicidad

Publicidad

“Cuando había un Barça-Madrid era especial para todo el mundo. Creo que la gente ve los partidos hasta en categorías inferiores porque, al final, con un Barça-Madrid, no importa la categoría en la que sea, siempre es especial“, explicó Lamine.

Lamine Yamal se prepara para un nuevo clásico contra Real Madrid. IMAGO

Además, reconoció que pocas veces ha sentido nervios en toda su carrera, pero que si hubo algún momento en que eso pasó, fue ante Real Madrid: “Sinceramente, nunca he estado nervioso en un partido, pero ahí, cuando entré al campo y les vi las caras a los rivales, vi que eran muy buenos y que me tocaba entrar… Tenía un poco de nervios cuando entré, lo noté y, ahí, me olvidé de todo.”

Publicidad