La selección de Francia estuvo muy cerca de quedarse con su segunda Copa del Mundo de forma consecutiva en Qatar 2022. Se topó con Argentina en la final y no pudo en los penales. Tras esto, el combinado de Didier Deschamps retuvo a la base del plantel mundialista, lo que le quitó la oportunidad a ciertos jugadores de ser convocados.

Esto fue aprovechado por varias selecciones africanas, que ahora disfrutan de futbolistas importantes con pasado en ‘Les Blues’.

Hasta 13 futbolistas que estuvieron en las juveniles de la selección de Francia ahora representan a distintos combinados nacionales de África. De hecho, debutaron a lo largo de este 2023 y le cerraron definitivamente la puerta a una posible convocatoria para jugar en el equipo de Deschamps.

¿Quiénes son los 13 futbolistas franceses que ahora juegan para selecciones africanas?

Cuatro jóvenes para Argelia

Inmediatamente después de que Francia cayó ante Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022 se conoció el primer nombre que decidió abandonar la oportunidad de jugar para ‘Les Blues’. Houssem Aouar optó por representar a Argelia.

Aouar es el caso más resonante de los jugadores que renunciaron a la selección francesa para jugar para otro país. Es que el actual mediocampista de la Roma ya había debutado en el seleccionado mayor francés. Jugó un partido amistoso en octubre de 2020 ante Ucrania. Al ser no oficial, tras los trámites pertinentes para la nacionalización argelina, debutó con los ‘Guerreros del Desierto’ en junio de este 2023.

A Aouar se le unieron otros tres jugadores franceses a la selección de Argelia: ellos son Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton), Amine Gouiri (Stade Rennes) y Yasser Larouci (Sheffield United). Los dos primeros nacieron en Francia, pero el tercero es de origen argelino, aunque se fue de muy joven al país europeo. Sin embargo, todos jugaron para las juveniles francesas, incluso para la Sub-21. Ahora, los tres forman parte del seleccionado argelino dirigido por Djamel Belmadi.

Los dos cracks que se llevó Marruecos y las tres figuras que fueron a Costa de Marfil

Marruecos y Costa de Marfil se llevaron dos jugadores franceses cada uno. Los marroquíes se quedaron con una de las figuras de la Bundesliga, Amine Adli, futbolista de Bayer Leverkusen, que llegó a jugar para la Sub 18 y la Sub 21 de Francia hace algunos años.

Adli destaca por ser uno de los grandes talentos que brillan en la Bundesliga y ahora opta por jugar para Marruecos, que viene de hacer un histórico Mundial de Qatar 2022, convirtiéndose en la selección africana de mejor actuación en esta competencia. A él se le sumó el joven Amir Richardson, joven talento del Stade Reims, que jugó para la Sub 20 de ‘Les Blues’ en 2021.

Por su parte, Costa de Marfil se quedó con otros tres jugadores, que también han debutado en el último tiempo. Evan N’Dicka, actual futbolista de la Roma, hizo un largo recorrido por las juveniles francesas, pero optó por representar a los ‘Elefantes’. A él se le sumó el joven arquero del Angers de la segunda división francesa, Yahia Fofana, quien hasta el 2022 llegó a atajar en la Sub 21 dirigida por Sylvain Ripoll.

Por último, el caso de Jonathan Bamba sorprendió a propios y extraños, ya que tuvo un largo recorrido por la Sub 21 francesa donde jugó 19 partidos. El extremo, a su vez, también anduvo por varios equipos en aquel país como St. Étienne, Angers y Lille. Este año, el actual jugador de Celta de Vigo, debutó en la selección de Costa de Marfil y espera por tener la chance de jugar la Copa Africana de Naciones en enero de 2024.

Camerún, Malí y República Democrática del Congo también se llevaron futbolistas franceses

Por último, hay otros cuatro jugadores franceses, que jugaron en las juveniles de ‘Les Blues’ y ahora representan a otras tres selecciones africanas como son Camerún, Malí y la República Democrática del Congo.

Olivier Kemen es uno de los nuevos nombres que Camerún promovió en este 2023. Nació en este país, pero de muy joven se fue a Francia y estuvo en casi todas las selecciones juveniles galas (Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 19 y Sub 20). Sin embargo, nunca le llegó la oportunidad de la Mayor, al tiempo que su carrera no despegó, pese a haber pertenecido a Olympique Lyon. Sin embargo, en este último tiempo, encontró su lugar en el mundo al jugar en el Kayserispor de Turquía, donde hoy es titular. Por eso, con su buen nivel, los ‘Leones Indomables’ lo llamaron.

Ibrahima Sissoko es otro jugador que hizo un importante recorrido por las selecciones menores de Francia (Sub 18, Sub 19, Sub 20 y Sub 21) hasta 2018. Tampoco estuvo en los planes de Deschamps, aunque, poco a poco, se fue ganando un lugar en el mediocampo del Estrasburgo. En octubre de este año, pudo debutar en la selección de Malí.

Por último, la República Democrática del Congo se quedó con dos futbolistas franceses, que están lejos del radar del seleccionado europeo. Dimitry Bertraud es arquero del Montpellier, aunque no es titular. Eso no le quitó la chance de jugar un amistoso ante Angola en octubre de este año, además de estar en la última convocatoria de noviembre. Y, finalmente, aparece Aldo Kalulu (Partizán de Belgrado) quien por 2013 jugaba para la Sub 18 francesa, y ahora se perfila para ser una fija de los ‘Leopardos’ a futuro.