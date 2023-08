La selección de Francia cuenta con un sinfín de futbolistas seleccionables. Sin embargo, ante esto, es probable que muchos jugadores con buen presente no tengan la oportunidad de representar a los Blues. Esto hace que varios otros combinados quieran aprovechar para tentar a dichos futbolistas, sobre todo, aquellos con raíces africanas.

Si bien Francia fue acusada de contar con varios jugadores provenientes de África (el título del Mundial 2018 es prueba de ello), ahora se está dando un fenómeno contrario. Jugadores que han nacido en Francia dejan de lado a los galos para representar a las selecciones africanas.

Argelia y Marruecos son de los países africanos que más trabajan en el scouting de figuras de Europa para tratar de que elijan representar a sus seleccionados nacionales. Ahora, Costa de Marfil logró seducir a dos jóvenes futbolistas, con pasado en las juveniles de Francia.

Evan Ndicka y Yahia Fofana, de Francia a Costa de Marfil

Este martes se conoció la lista oficial de convocados de la selección de Costa de Marfil. Entre las novedades que presentó el entrenador Jean-Louis Gasset, se encuentran las presencias de los parisinos Evan Ndicka (Roma) y Yahia Fofana (Angers). Ambos representaron a Francia en sus categorías juveniles, pero ahora decidieron jugar para los Elefantes.

Ndicka, quien fue recientemente fichado por AS Roma (llegó en calidad de agente libre, proveniente de Eintracht Frankfurt), jugó partidos para las juveniles de Francia en, prácticamente, todas sus categorías (desde Sub 16 hasta Sub 21). Sin embargo, el llamado a la Mayor jamás llegó ante la gran cantidad de variantes en su posición de marcador central como Dayot Upamecano, Wesley Fofana, Ibrahima Konaté, Axel Disasi y tantos otros.

Lo mismo ocurre con el caso de Fofana, quien llegó a Angers en la temporada 2022 y hoy por hoy, es el titular, aunque jugando en la Ligue 2 de Francia. De buenas condiciones, con 1.94 metros y sólo 23 años, apunta a ganarse el puesto en Costa de Marfil. Con los jóvenes Blues también jugó en todas sus juveniles (desde Sub 16 hasta Sub 21).

Los franceses que representan a Costa de Marfil

Costa de Marfil, de acuerdo a su más reciente lista de convocados, ya tiene dos jugadores que estuvieron en las juveniles de Francia. Son los casos de Jonathan Bamba (nacido en Alfortville) y Maxwell Cornet (nacido en Costa de Marfil, pero que se fue joven al país europeo).

¿Qué partidos juega Costa de Marfil en esta fecha FIFA?

Costa de Marfil ya está clasificada a la Copa Africana de Naciones 2023 (se jugará entre enero y febrero de 2024) por ser anfitrión. En esta próxima fecha FIFA, cerrará su participación en la Eliminatoria cuando reciba a Lesoto (9 de septiembre). Luego, jugará un partido amistoso ante Mali (12 del mismo mes).