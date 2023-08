Las aguas se agitan en el mundo del fútbol y es que la declaración de Diego Pablo Simeone, con su estilo inconfundible, resonó como un eco de preocupación en el corazón de los fanáticos del Atlético de Madrid: “No hay nada dicho todavía porque aparece algún rico y te saca dos o tres jugadores. No podemos hacer nada“, sentenciaba el Cholo, sembrando incertidumbre sobre el futuro del equipo colchonero.

Pero lo que parecía una frase suelta, ahora cobra una dimensión concreta. Desde la majestuosa Arabia Saudita surge un interés avasallador por el talento de Rodrigo De Paul. El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 es el objeto de deseo de Al-Ahli, un club que está dispuesto a desembolsar una suma millonaria para contar con sus servicios.

La oferta de Al-Ahli por De Paul

El impacto de Rodrigo De Paul en el Atlético de Madrid y su eclosión en la Copa del Mundo no han pasado desapercibidos. El volante, cuyo brillo en el campo se ha hecho más que evidente, ahora se convierte en uno de los blancos más codiciados de la liga saudí. El propio Simeone, con su característica expresión de enojo, ha manifestado su disgusto por la chance de perder a uno de sus futbolistas.

“Al-Ahli ha abierto conversaciones para fichar a Rodrigo de Paul. Él es el objetivo principal después de que colapsara el trato de Piotr Zielinski… Las negociaciones con el Atlético de Madrid no son fáciles, pero el Al-Ahli lo está intentando de verdad“, reveló el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano a través de sus redes sociales. ¿El precio que pagarían por el socio de Messi en la Selección Argentina? Aún es un misterio, aunque su cotización supera los 50 millones de euros.

¿Quiénes serían los compañeros de De Paul en Arabia?

El futuro de De Paul, quien llegó al Atlético desde Udinese por 35 millones de euros en 2021, ahora pende en la balanza entre Madrid y Arabia Saudita. Tras 88 partidos, 7 goles, 10 asistencias y poco más de dos años en el Metropolitano, su destino parece moverse entre los ecos de la capital española y las promesas de Riad. Diego Pablo Simeone, que aún espera por otro número 5, cruza los dedos para que la estrella no se aleje. Pero la vorágine de Arabia Saudita no se detiene y mira hacia el Atlético con ambición.

Édouard Mendy, ex arquero del Chelsea, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin (ex Newcastle) Franck Kessié (ex Barcelona), Rober Ibáñez (ex Roma) y Merih Demiral (ex Atalanta) son las figuras que ya sumó el Al Ahli y serían los compañeros de De Paul en caso de que se concrete la transferencia. Este equipo es uno decuatro equipos comprados por el Fondo Público de Arabia Saudita y no tendría reparos para hacer una gran erogación y comprar el pase del campeón del mundo.