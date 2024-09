La llegada de Manuel Ugarte sobre el límite de la ventana de transferencias completó el mercado de verano del Manchester United; los Red Devils desembolsaron 50 millones de euros por el uruguayo que dejó PSG con la temporada ya iniciada, y todavía no ha podido demostrar su valía en Old Trafford.

Erik ten Hag le ha dado un par de oportunidades ya a Ugarte, incluso por sobre Casemiro y Eriksen, pero el uruguayo todavía no se adueña del mediocampo del Manchester United y las críticas ya han comenzado. Y no sólo de los fanáticos, sino de grandes nombres dentro del mundo fútbol, como el italiano Paolo Di Canio.

La leyenda azzurra, campeón de Europa con Juventus en 1993, dejó el fútbol varios años atrás y tras un corto paso como entrenador, tomó un rol como analista en importantes cadenas deportivas. Luego de la aplastante derrota ante Tottenham, Di Canio apuntó contra el United, Erik ten Hag y la contratación de Manuel Ugarte.

Paolo Di Canio arremetió contra el United por fichar a Ugarte y dejar ir a McTominay. IMAGO

“¿Cómo vas a gastar 50 millones en Manuel Ugarte después de vender a Scott McTominay por 30 millones?“, disparó Di Canio en Sky Sports Italia. “Ugarte estaba acostumbrado a Lisboa, jugó dos excelentes temporadas en Sporting, pero la Premier League es otra cosa. Hoy en Manchester hacían 10 grados, y hace 10 días que llueve, cuando en Lisboa hace 25º. El año pasado estaba en París, es un jugador calmo, que juega fútbol posicional”, apuntó.

McTominay destaca en la Serie A con el Napoli, mientras Manchester United sufre en la Premier League

Si bien Paolo Di Canio habla con el diario del lunes, lo cierto es que la realidad de un Scott McTominay que dejó el Reino Unido para irse a jugar a Italia, es completamente opuesta a la del club en el que había pasado toda su vida.

El escocés está siendo fundamental con su rendimiento para Napoli, que es el único líder de la Serie A, con 13 puntos, mientras que el United está duodécimo en la Premier League.

McTominay está siendo fundamental para el Napoli.

Manuel Ugarte está todavía adaptándose a un nuevo club con un estilo de juego que no está bien definido, a una nueva liga y a nuevos compañeros. Aspectos que seguramente hagan que tarde un tiempo antes de poder destacar con la camiseta del Manchester United.

¿Ten Hag tiene algo contra los jugadores británicos?

Si bien Di Canio apuntó contra el fichaje de Ugarte, no fue el único análisis que hizo tras la derrota del Manchester United. El italiano afirma que Erik ten Hag no es un adepto a los jugadores nacidos en tierras británicas. “La verdad es que a Ten Hag no le gustan los jugadores británicos. No los compra. El año pasado compró a Hojlund, este año a Zirkzee. En su lugar, podría haber comprado a Solanke, que fue a Tottenham“, expresó.

Erik ten Hag fue acusado de tener algo contra los futbolistas británicos.

El danés acumuló 16 goles con el Manchester United (todos convertidos en la temporada pasada) mientras que el neerlandés sólo convirtió uno en estos dos meses que lleva en Old Trafford. Por su parte, el flamante delantero de los Spurs lleva tres goles en partidos consecutivos.

Por otra parte, cabe destacar que, desde que ten Hag se hizo cargo del Manchester United, los únicos británicos que llegaron fueron Mason Mount, Jonny Evans y Jack Butland. Y, a decir verdad, ninguno de los tres ha sido una contratación maestra por parte de los Red Devils.