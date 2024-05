La Premier League es la mejor liga del mundo, y el Manchester United supo dominarla durante décadas, especialmente en la era de Sir Alex Ferguson. Bajo su guía, varios jugadores terminaron por transformarse en leyendas y una destacó por sobre todas ellas, pero también tuvo sus problemas.

Hablamos de Wayne Rooney, quien terminó por transformarse en el máximo goleador histórico del Manchester United, con 253 goles en 559 partidos, cinco veces campeón de Premier League y levantó 17 títulos con los Red Devils.

Pero en sus comienzos, Rooney no sólo destilaba talento, sino que fue un jugador problemático y eso lo llevó incluso a enfrentar una demanda de su primer entrenador. En charla con su ex compañero, Gary Neville, en el podcast The Overlap, Rooney admitió luego de casi 20 años haber sido llevado ante la corte por quien, un 17 de agosto de 2002, lo hiciera debutar

“David Moyes fue muy bueno para mí en Everton. Es cierto que me demandó luego de que dejé el club, pero fue mi culpa. Me dejé llevar por cómo me sentía cuando dejé el club y apunté contra él”, reconoció Wayne.

Moyes llevó a Wayne Rooney ante la corte por difamación

Rooney y Moyes estuvieron enfrentados y llegaron a la corte. (Imago)

Todo sucedió en 2006, cuando un Rooney de apenas 21 años publicó su libro “My story so far”, que traducido sería “Mi historia hasta el momento”. Allí Rooney cargó contra Moyes, acusándolo de revelar detalles de una conversación privada, donde Rooney le había expresado sus deseos de dejar Everton.

Aquel libro, publicado por la editorial HarperCollins bajo la firma de un escritor fantasma con el seudónimo de Hunter Davies, terminó siendo objeto de la demanda de Moyes. Rooney y la editorial decidieron pagarle a Moyes y sus abogados. A la vez, hicieron pública una disculpa hacia el entrenador.

“Algunos años después me animé a llamarlo y me disculpé, y es que mientras más grande te vuelves, te das cuenta por qué hacía lo que hacía. Pero en el momento yo sentía que me dejaba de lado y me trataba diferente al resto de los jugadores. Llegó a apartarme y hacerme correr sólo mientras el resto entrenaba”, comentó Rooney sobre la situación, casi dos décadas más tarde.

Wayne Rooney reconoce no haber sido fácil de tratar

David Moyes hizo debutar a Wayne Rooney en 2002. (Getty)

“No fui alguien fácil de llevar en mi juventud y Moyes me conoció con 16 años, en un momento en que era un chico muy complicado”, comentó Rooney, quien ya ha contado algunas historias sobre su pasado y las situaciones que vivió durante su adolescencia.

“Era algo nuevo para él, tener un jugador [como Rooney] que estaba constantemente en las noticias. Cuando miro atrás, reconozco y entiendo lo que hacía. Intentaba no dejarme pensar que era más de lo que realmente era“, completó Rooney.

Sus caminos volvieron a encontrarse en Manchester United

Rooney y Moyes cruzaron caminos nuevamente en 2013. (Imago)

Casi una década después de aquellos enfrentamientos públicos, que llegaron hasta la justicia, los caminos de David Moyes y Wayne Rooney volvieron a coincidir. El escocés fue el primer entrenador en tomar el mando de primer equipo del Manchester United luego del retiro de Sir Alex Ferguson.

Es cierto que aquella historia no resultó demasiado feliz, puesto que fueron apenas 51 partidos los que Moyes duró al frente de los Red Devils, pero sirvió como reencuentro entre el estratega y Rooney, cuando ambos ya eran personas muy diferentes a las que tanto chocaron en Everton.