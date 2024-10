El fútbol inglés disfruta de una de las mejores generaciones de futbolistas de su historia. Liderados por Harry Kane, los Tres Leones alcanzaron 2 finales consecutivas de Eurocopa y una Semifinal de Copa del Mundo, aunque los títulos no se acumulan en sus vitrinas. Aún así, varios jugadores ingleses están entre los más valiosos del mundo fútbol, aunque para Wayne Rooney hay uno que destaca por sobre el resto.

Rooney, máximo goleador de la Selección de Inglaterra hasta que Kane lo superó en marzo del 2023, hizo valer su opinión y aseguró que el mejor futbolista inglés de la actualidad no es el capitán del seleccionado, ni la gran estrella del Real Madrid, Jude Bellingham. En su lugar, Wazza se quedó con Phil Foden.

“Para mí es el mejor. Se que no ha jugado demasiado esta temporada con el Manchester City, pero Phil Foden es el mejor jugador que tiene Inglaterra“, aseguró Rooney en diálogo con talkSPORT. Y es cierto que Guardiola no lo ha utilizado tanto como en otras temporadas, pero aún así fue convocado por Lee Carsley para jugar en esta doble fecha de Nations League con los Tres Leones.

Phil Foden es el mejor jugador inglés en la actualidad para Rooney. IMAGO

Rooney continuó con sus sensaciones sobre los futbolistas ingleses y dio un par de nombres más, aunque todos por detrás de Foden. “Cole Palmer ha estado sensacional desde que se fue al Chelsea, y puedes ver todo lo que Jude Bellingham está haciendo en Real Madrid. Pero, para mí, Phil Foden es el indicado. Realmente disfruto al verlo jugar.”

Foden tuvo una gran temporada 2023/24

Phil Foden fue elegido por la Asociación de Jugadores del Fútbol Inglés (PFA) como el jugador del año y jugador de la Premier League de la temporada 2023/24. Fue fundamental en el City campeón de Guardiola y esos logros individuales le dan cierto sustento a las declaraciones de Rooney.

Foden fue el mejor jugador inglés de la Temporada 2023/24.

A lo largo de esa temporada, Foden disputó un total de 53 partidos, 48 de ellos como titular. Y tuvo un total de 39 participaciones en goles del Manchester City, anotando 27 y repartiendo 12 asistencias.

Hoy por hoy, no obstante, ha caído un poco en la consideración de Pep Guardiola para los primeros partidos de la temporada, mientras que otros jugadores ingleses como Cole Palmer o Dominik Solanke han iniciado la temporada con varios goles y un rendimiento preponderante en sus respectivos clubes.

Rooney espera que Inglaterra tenga un buen goleador en el Mundial 2026

Rooney cuestionó cómo llegará Kane al Mundial 2026. IMAGO

El próximo gran torneo internacional es el Mundial 2026, al que Harry Kane, capitán inglés, llegará con 33 años. Un aspecto que preocupa un poco a Rooney. “Son todos muy talentosos, me hubiera gustado que no se hubieran quedado a las puertas en los últimos torneos. Tienes tipos como Harry Kane, que ha convertido muchos goles, pero que en dos años puede que no esté para el equipo en el próximo gran torneo“, mencionó.

Rooney, que se retiró a los 35 años pero que llevaba ya al menos tres temporadas lejos de su mejor rendimiento, se refirió a las opciones de Inglaterra en la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, y advirtió la necesidad de un delantero goleador. “Con algo de fortuna encontrarán uno [goleador] nuevo para ese momento, o bueno, un Kane que siga convirtiendo“, cerró.