Inglaterra y España jugarán la final de la Eurocopa 2024 este domingo en el Olympiastadion de Berlín. Será un duelo para la posteridad, con La Roja buscando convertirse en la máxima ganadora histórica del torneo, mientras que Inglaterra va por su primer título desde 1966, cuando ganaron la Copa del Mundo.

Hay un futbolista en España que ha destacado por sobre el resto y su nombre es Lamine Yamal. Con 16 años -ahora 17-, el extremo del Barcelona fue la figura del conjunto español y alguien que no ha pasado eso por alto es Wayne Rooney. El histórico delantero y goleador inglés lo describió en pocas palabras y, a pesar de su corta edad, lo comparó… con él mismo.

“Me recuerda a como era yo en la Eurocopa 2004”, afirmó Rooney ante el periódico británico The Times. “Seguramente estará lleno de confianza luego de su brillante gol contra Francia”, agregó quien es hoy el segundo máximo goleador histórico de los Tres Leones.

Rooney aseguró que la clave para Inglaterra será “defender bien las bandas y a sus brillantes extremos“, haciendo no sólo referencia a Lamine Yamal, sino también a Nico Williams. El ex futbolista inglés se deshizo en elogios para el hombre del Bilbao: “Para mí, Williams es excepcional. Me recuerda a Cristiano Ronaldo cuando era joven. Es un chico grande, toma la pelota y a veces intenta demasiado, pero normalmente toma las decisiones correctas”, destacó.

Lamine Yamal y Nico Williams, los jugadores de los que deberá cuidarse Inglaterra.

No sólo parar a Lamine Yamal: Inglaterra tendrá que enfocarse también en su juego

De acuerdo a Rooney, el partido será como ver un juego del “gato y el ratón”, puesto a la forma en que ambos equipos despliegan su juego en el campo. “Inglaterra necesitará estar siempre compacto, pasará un largo rato del partido defendiendo en su propio campo”, explicó el hoy entrenador del Plymouth Argyle.

“Será importante que no sean pasivos en esos momentos”, destacó Rooney. “Necesitarán presionar, recuperar la pelota y una vez que la tengan, usarla bien para empujar a España contra su propio arco”, afirmó.

Bellingham llega en su mejor momento a la final, de acuerdo a Rooney.

Jude Bellingham será fundamental en el partido, y Rooney entiende que el jugador del Real Madrid llega su mejor momento, desde lo mental, en lo que va del torneo: “Jude hizo un trabajo importante contra Holanda y parece haber encontrado el equilibrio en términos de mentalidad”, reconoció Rooney. “Su presencia en el campo es enorme y eso ayuda enormemente a Inglaterra”, agregó Wayne.

Wayne Rooney predice quién será el héroe de Inglaterra

En la mente de Wayne Rooney, Inglaterra resultará como campeona del mundial finalizar la Eurocopa 2024. Y, de acuerdo a sus sensaciones, el héroe de los Tres Leones será el joven Kobbie Mainoo, casualmente el único futbolista del Manchester United (club donde Rooney es leyenda) presente en el primer equipo.

Kobbie Mainoo será el héroe inglés, según Rooney.

“Tengo una sensación sobre Mainoo y la final: va a marcar y será decisivo”, afirmó Rooney. “Creo que España hará los deberes y cerrará los espacios a Harry Kane, Foden, Bukayo Saka y Jude Bellingham. Pero eso dejará espacio para un centrocampista que llegue tarde y Mainoo lo conseguirá tras un pase hacia atrás“, explicó.

¿Cuándo es la final de la Eurocopa entre Inglaterra y España?

Sólo dos selecciones siguen en carrera en la Eurocopa: Inglaterra y España. Ellas disputarán la final para definir al sucesor de Italia y el seleccionado que se consagrará campeón europeo. El partido se disputará el próximo domingo 14 de julio desde las 16hs (ARG) en el Estadio Olímpico de Berlín.