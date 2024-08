Argentina sigue marcando la hoja de ruta en estas horas por el mercado de fichajes de la Premier League. Un futbolista nacido en tierras albicelestes y por el pagaron más de 10 millones de euros se va a préstamo del Brighton del Colo Barco. Fue nominado al Golden Boy no mucho tiempo atrás. Pone rumbo a uno de los pocos clubes que ha levantado la máxima categoría del fútbol inglés.

Hablamos de Facundo Buonanotte. El talentoso centrocampista de 19 años y que iniciase su carrera por Rosario Central en el 2022 tiene nuevo destino en estas horas. Tras la salida de Roberto De Zerbi de los Seagulls y del arribo del Fabian Hürzeler al Amex Stadium, el nacido en Pérez dejará el sur del Reino Unido para unirse a uno de los equipos recién ascendidos a la Premier League 2024/2025. Fabrizio Romano confirmó todos los detalles de la operación.

“Facundo Buonanotte al Leicester City, ¡Here we go! Acuerdo de préstamo en firme, Sin opción de compra. Todo aprobado por Brighton con pruebas médicas a seguir”, palabras de las redes sociales del prestigioso periodista especializado en el mercado de pases. Los Foxes se quedan con sus servicios en una ventana de transferencias donde los ganadores de la Premier allá por el 2016 no pueden invertir de manera desaforada gracias a los riegos de quita de puntos por Fair Play Financiero.

¿Qué Brighton se encontrará Facundo Buonanotte? Quedan pocos activos de aquel equipo revelación que con Claudio Ranieri al frente firmarse una de las últimas hazañas en la historia del fútbol europeo. Como DT, el ex Rosario Central tendrá a un experto en mil batallas como Steve Cooper al frente. Hablamos de un estratega especializado en salvar equipos del descenso y que tiene justamente esa misión por el King Power Stadium de cara a los próximos meses. No conseguirlo supone poner en riesgo buena parte de la pirámide económica del club. Enzo Maresca recordemos, firmó el ascenso desde el banquillo antes de unirse al Chelsea.

Facundo Buonanotte junto al Colo Barco por Brighton: IMAGO

En cuanto a compañeros se refiere, seguramente el principal atractivo pase por ver como Facundo Buonanotte podrá jugar, asistir y ayudar al mítico Jamie Vardy en ataque. A sus 37 años el experimentado delantero vuelve a la Premier League para cerrar una carrera de ensueño desde aquella campaña 2015/2016. ¿Otros nombres interesantes en plantilla? Patson Daka, Bobby De Cordova-Reid, Harry Winks, Ricardo Pereira, Wout Faes o Danny Ward en el arco. Hasta el 30 de junio del 2025, Facundo pasa a manos de un campeón de la primera división inglesa.

Convocado al Golden Boy

Solo tres argentinos tuvieron el privilegio de estar dentro de la lista de elegibles para que él muchos consideran como el Balón de Oro sub-21. Facundo Buonanotte, quien llegó a Brighton por 10 millones de euros, sumado Alejandro Garnacho del Manchester United y Valentín Carboni, las caras de la Albiceleste en la última tabla alrededor del galardón.

Los números de Facundo Buonanotte

Rosario Central le disfrutó en un 2022 donde e impacto de su juego en cada partido llamó la atención de media Europa. Apenas 34 partidos pudo disfrutarle el Canalla antes de que Brighton pagase 10 millones a cambio de sus 4 goles en Argentina. Por el Amex acumula hasta la fecha un total de 50 choques oficiales, 5 tantos y 2 asistencias.