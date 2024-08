Julián Álvarez será el argentino número 16 bajo los mandos del Cholo en Atlético de Madrid. Todas las partes de la operación se encuentran enfocadas en que más pronto que tarde el ex River Plate firme su contrato con un equipo donde Diego Pablo Simeone espera desde hace días. La negativa racha de argentinos por el Metropolitano debe ser rota para competir en España como Europa tras una inversión titánica y por encima de todos los clubes en LaLiga.

Atlético de Madrid ha fichado con firmeza, con grandes sumas de dinero y para devolver al club a un escalón donde estuvo lejos de afirmarse en los últimos 24 meses. Se apuesta por unirse con Argentina una vez más alrededor de un Julián Álvarez que tendrá como espejo a los Sergio Agüero, Maxi Rodríguez o Germán Burgos del pasado ya es una realidad. Eso sí, en el último tiempo sus compatriotas han estado lejos de alcanzar su mejor nivel bajo los mandos del Cholo. Romper la tendencia, camino al éxito en todos los sentidos.

Vayamos al inicio de todo. Simeone firmaba en 2011 su primer contrato con un Atlético de Madrid donde se encontró con caras conocidas para el panorama argentino como Radamel Falcao. El primer nombre en clave Albiceleste bajo sus mandos fue un Emiliano Insua que 17 partidos después, dejaba la capital de España por Stuttgart. Cata Díaz (apenas 22 partidos), Martin Demichelis (fichado y vendido el mismo día al Manchester City), José Sosa (24P antes de ir a Metallist de Ucrania) o Cristian Ansaldi, primeros casos que no pudieron asentarse compartiendo pasaporte con Diego Pablo.

Ojo, por que por supuesto hubo nombres donde el éxito estuvo marcado desde el primer día. Que Ángel Correa se mantenga en plantilla desde 2015 con más de 420 partidos con 80 goles muestra el camino a seguir. Si hablamos del progreso que los compatriotas de Cholo han tenido bajo sus órdenes, es imposible olvidarse de otras hojas de vida como Augusto Fernández y por algunos momentos la dupla Rodrigo De Paul-Nahuel Molina. A estos se les exigirá más que nunca tras la Copa América y en un año cargado de torneos. Incluso en estos dos últimos nombres, la irregularidad también ha acompañado su paso por el Metropolitano.

Kranevitter, uno de los argentinos que no encontró su mejor lugar con Simeone: TW

¿Más casos dónde no se llegó al nivel esperado? Destacan apellidos como el de Matías Kranevitter, Luciano Vietto o Nico Gaitán. Atlético de Madrid tiene todavía bajo su mando a nivel contractual hojas de vida como las Giuliano Simeone. Otros nombres amarrados hasta hace no mucho a modo de derechos federativos a la entidad como el zaguero Nehuen Pérez o el punta Nicolás Ibáñez no llegaron a debutar y fueron convertidos en moneda para fichajes. Este es el panorama que se encuentra Julián Álvarez alrededor del rendimiento de sus últimos compatriotas con el Cholo. Romper la tendencia, clave en todos los sentidos.

Gallagher sí, Javi Guerra no

El ya ex volante del Chelsea ya se encuentra en Madrid tras una dura negociación con los blues y donde Samu pasa a manos de Stamford Bridge. El centrocampista inglés dará aire fresco en una medular donde hasta la fecha se encuentra caído el fichaje de Javi Guerra desde Valencia. De momento y si no sale Joao Félix, no llegará un central más.

Correa, el argentino que más y mejor rindió para Simeone: IMAGO

¿Llega la paz Joao Félix-Simeone?

“Está en la plantilla en las mismas condiciones que sus compañeros y le valoraremos por el trabajo, su esfuerzo y rendimiento y lo que pueda dar en su competencia con sus compañeros. Pensamos en el club y en el equipo y así será hasta el día que esté con nosotros”, reflexiones del Cholo desde la gira por Hong Kong alrededor del delantero portugués. De momento no llegan ofertas y recuperar algo de los 127 millones de euros invertidos en Benfica parece cada vez más difícil.