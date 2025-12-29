Los 20 futbolistas argentinos más valiosos del mundo al cierre del 2025

Es un hecho ineludible que los futbolistas argentinos son pretendidos de manera constante y contundente a nivel mundial. Esto, como no podía ser de otra manera, se potenció después de la conquista de la Albiceleste que comanda estratégicamente Lionel Scaloni en la pasada Copa del Mundo que se llevó a cabo en Qatar, en 2022.

En medio de ese panorama, mientras se aguarda por el comienzo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, la Selección Argentina ultima todos los detalles para desembarcar de la mejor manera posible. Y, recientemente, se produjo una nueva actualización con respecto a los valores de mercado de todos sus jugadores.

El sitio web especializado Transfermarkt elaboró una actualización de las cotizaciones de todos los futbolistas a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo. Naturalmente, los nacidos en el territorio argentino no fueron la excepción a la regla y también protagonizaron fluctuaciones, algunas positivas pero otras negativas.

Así las cosas, el jugador que mira a todos sus compatriotas desde lo más alto es el mismísimo Julián Álvarez. El atacante de Atlético de Madrid, pese a algunos vaivenes recientes en sus rendimientos, cuenta con un valor de mercado de nada más ni nada menos que 100 millones de euros. Lo siguen Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

1- Julián Álvarez

Valor de mercado: 100 millones de euros.

2- Enzo Fernández

Enzo Fernández, figura en Chelsea. (Foto: Getty)

Valor de mercado: 85 millones de euros.

3- Alexis Mac Allister

Valor de mercado: 85 millones de euros.

4- Lautaro Martínez

Valor de mercado: 85 millones de euros.

5- Nico Paz

Valor de mercado: 65 millones de euros.

6- Cristian Romero

Valor de mercado: 60 millones de euros.

7- Franco Mastantuono

Franco Mastantuono, jugador de Real Madrid. (Foto: Getty)

Valor de mercado: 50 millones de euros.

8- Alejandro Garnacho

Valor de mercado: 45 millones de euros.

9- Giuliano Simeone

Valor de mercado: 40 millones de euros.

10- Santiago Castro

Valor de mercado: 35 millones de euros.

11- Matías Soulé

Valor de mercado: 35 millones de euros.

12- Lisandro Martínez

Lisandro Martínez con los colores de Manchester United. (Foto: Getty)

Valor de mercado: 35 millones de euros.

13- Alan Varela

Valor de mercado: 32 millones de euros.

14- Exequiel Palacios

Valor de mercado: 30 millones de euros.

15- Valentín Barco

Valor de mercado: 25 millones de euros.

16- Máximo Perrone

Valor de mercado: 25 millones de euros.

17- Ezequiel Fernández

Valor de mercado: 25 millones de euros.

18- Joaquín Panichelli

Joaquín Panichelli, una de las sorpresas de la temporada. (Foto: Getty)

Valor de mercado: 25 millones de euros.

19- Valentín Castellanos

Valor de mercado: 25 millones de euros.

20- Nicolás González

Valor de mercado: 24 millones de euros.