“Negativa rotunda”: la decisión de Real Madrid con Mastantuono

El argentino perdió protagonismo y recibió sondeos de otros clubes. La postura del club de LaLiga es clara con respecto a su situación.

Por Agustín Vetere

Franco Mastantuono, futbolista de Real Madrid.
© GettyFranco Mastantuono, futbolista de Real Madrid.

Mientras Real Madrid afronta el receso por la celebración de las fiestas, la situación de Franco Mastantuono generó incertidumbre en los últimos días. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, Napoli le ofreció una alternativa para sumar minutos a la joya del Merengue.

En los últimos meses, alejado de las canchas por una pubalgia y luego sentado en el banco por decisión de Xabi Alonso, Mastantuono frenó en su progreso con la camiseta de Real Madrid. Por ello, el combinado de la Serie A preguntó por su situación para buscar un préstamo.

A pesar del interés de Napoli, la postura de los blancos es contundente. Real Madrid planifica un futuro con Mastantuono en el equipo y la ‘negativa fue rotunda’ ante el sondeo del club italiano, tal como informó Marca este lunes.

De esta manera, el surgido de River Plate deberá continuar trabajando para poder ganarse la confianza y minutos por parte de Alonso. El Merengue volverá a jugar el 4 de enero ante Real Betis por LaLiga y allí el argentino deberá presionar para volverse protagonista.

En la misma línea, su participación en el Mundial 2026 está en juego por lo poco que gravitó en este último semestre. Los primeros meses del año por comenzar serán cruciales para que se gane el voto de confianza de Lionel Scaloni.

Los números de Mastantuono en Real Madrid

Desde su llegada al conjunto de la capital española, justo después del Mundial de Clubes, Mastantuono sumó un total de 756 minutos en 14 compromisos entre todas las competencias. Los 45 millones de euros que desembolsó Real Madrid lo atan a un futuro en el club.

En síntesis

  • Real Madrid rechazó rotundamente la oferta de préstamo de Napoli por el volante argentino.
  • Franco Mastantuono costó 45 millones de euros y acumula 756 minutos en 14 partidos.
  • El Merengue enfrentará a Real Betis el próximo 4 de enero por LaLiga.
