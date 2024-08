El entrenador argentino avisó en conferencia de prensa que el club Colchonero todavía no cerró su actuación en el mercado de fichajes.

Más allá de no haber podido iniciar con una victoria la nueva temporada oficial, pues fue empate 2-2 ante Villarreal en su estreno en La Liga, el Atlético de Madrid que conduce Diego Simeone se ha ganado la chapa de candidato a fuerza de fichajes que ilusionan a los fanáticos y generan respeto entre lo rivales. Le Normand, Sorloth, Julián Alvarez y Conor Gallagher ya se integraron a la disciplina del equipo Colchonero, pero todavía hay más refuerzos al caer.

El propio entrenador se encargó de confirmar que están próximas a cerrarse dos nuevas incorporaciones que completarán la plantilla con la que competirá en la temporada 2024/2025. Lo hizo en la conferencia de prensa previa al duelo que disputará ante Girona en el Estadio Metropolitano de la capital española.

“Con el club venimos trabajando muy bien desde hace tiempo. Estamos cumpliendo con todo lo que hemos hablado. El camino está siendo el que queríamos. Faltan dos futbolistas y en breves horas estarán con nosotros”, expresó al ser consultado sobre nuevos refuerzos por llegar al club.

Si bien Diego Simeone eligió guardarse los nombres de los jugadores por los que Atlético de Madrid se encuentra definiendo las negociaciones, se cree que uno de ellos será Clement Lenglet, quien según el periodista Fabrizio Romano llegaría cedido desde Barcelona. Siempre según el periodista italiano, el otro refuerzo sería el arquero argentino Juan Musso, para competir por el puesto con Jan Oblak.

Julián Álvarez ingresó desde el banco de suplentes en el estreno de Atlético de Madrid en La Liga.

La satisfacción de Simeone por los fichajes del Atlético

En relación a las incorporaciones con las que ya trabaja en el plantel, Diego Simeone no solo se mostró feliz por la posibilidad de potenciar su plantilla, sino además por el significado que esos fichajes tienen para un club que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia a nivel institucional.

“Cuando vi la presentación, el reconocimiento y cómo la gente acudió a ver estos futbolistas, no sucedía desde Fernando (Torres). Se llenó el estadio. Hablando con ellos les contaba que cuando llegamos no teníamos sponsor y hoy tenemos la posibilidad, con un grandísimo trabajo del club, de tener un gran estadio como tenemos, una plantilla competitiva como tenemos”, señaló El Cholo.

Y agregó: “Nosotros fuimos capaces de reinsertar la ilusión. Luego dependerá de nuestro trabajo, de cómo jueguen los futbolistas… A mí me emocionó porque es bueno saber de dónde venimos. Todos los futbolistas y compañeros del cuerpo técnico que lograron todo esto. Hay que cuidarlo. Mi responsabilidad pasa por intentar cuidar de la mejor manera todo esto que se está construyendo“.

Sociedades que ilusionan

Aunque irá moldeando su equipo ideal con el correr de los partidos, especialmente porque Atlético de Madrid todavía no se retiró del mercado de fichajes, Simeone se mostró ilusionado con las variantes que le ofrece su actual plantel.

“De toda la semana entrenando hasta las 6 del domingo podemos cambiar. No va a ser la primera ni la ultima. No tengo duda. Los futbolistas pueden combinar siempre. El tema es equilibrar, compensar… Buscar que el equipo esté preparado para poder sostener las características de algunos futbolistas. Me entusiasma a mí más que a ninguno una posibilidad de idea de Julián (Álvarez), Sorloth, Griezmann… Cualquier combinación puede ser buena. Lo importante que es el equipo responda“, señaló el DT.