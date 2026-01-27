Los millones que embolsará River si Julián Álvarez deja Atlético de Madrid y es comprado por Asenal

Es de público conocimiento que Julián Álvarez no está transitando su mejor temporada. Por el contrario, luego de un comienzo completamente auspicioso en Atlético de Madrid, los rendimientos del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 en el Colchonero han decaído de manera clara y contundente.

Algo condicionado por el esquema implementado por Diego Simeone, el artillero surgido de las divisiones inferiores de River Plate y con pasado también en Manchester City se ve estancado, ofreciendo números muy distantes de aquellos que llenaron de ilusión y de alegría a todos y cada uno de los hinchas del conjunto de la capital española.

Pese a ello, el oriundo de Calchín, provincia de Córdoba, sigue llamando la atención de varios de los equipos más importantes del mundo. Apoyado en lo hecho en campañas anteriores, Julián Álvarez se ha transformado en uno de los objetivos más marcados de Barcelona, pero también de Arsenal, actual líder de la Premier League de Inglaterra.

Según informan los principales medios de comunicación de dicho país británico, los Gunners que dirige Mikel Arteta están siguiendo muy de cerca al futbolista que está por cumplir los 26 años de edad. Suena complejo que pueda producirse una transferencia en este mercado de pases, pero sí podría tener lugar en la próxima ventana de transferencias.

Julián Álvarez, de mayor a menor en Atlético de Madrid. (Foto: Getty)

En ese contexto, desde River ya pusieron un ojo y siguen de cerca las opciones de Julián Álvarez de cambiar de aires nuevamente. Es que, por el conocido mecanismo de solidaridad, el equipo comandado estratégicamente por Marcelo Gallardo podría embolsar una jugosa suma de dinero si La Araña protagoniza una transferencia.

Se habla de que la institución londinense podría hacerse con los servicios de Julián Álvarez a cambio de unos 100 millones de euros. Si esto finalmente se hace efectivo, los del barrio porteño de Núñez se harán con el 3,5% de esa transferencia, así como también de todas y cada una de las que protagonice el propio delantero.

En definitiva, si la potencial transferencia se concreta por 100 millones de euros, River se hará con 3,5 millones de la propia moneda. Un ingreso de dinero que sería bienvenido en un contexto en el que Stefano Di Carlo y compañía cuentan con gastos múltiples por la ampliación del Estadio Monumental y la búsqueda de refuerzos.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Julián Álvarez acumula 40 anotaciones y 13 asistencias al cabo de 81 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de Atlético de Madrid.

