River anunció una inversión mayor a 100 millones de dólares para ampliar y techar el Monumental

Las obras en el Estadio Monumental fueron un pilar fundamental de las gestiones de Rodolfo D´Onofrio y Jorge Brito, pero el legado lo continuará Stefano Di Carlo. El presidente de River confirmó hace unos días lo que había anticipado Bolavip en exclusiva el pasado 8 de enero: la casa del Millonario tendrá capacidad para 101 mil espectadores.

Bolavip informó que se viene la construcción de la quinta bandeja en el Estadio Monumental, la cual estará por encima de las actuales tribunas altas, será en forma de anillo y tendrá una capacidad para unos 16 mil espectadores, lo que lleva el aforo a 101 mil espectadores.

Este martes 27 de enero, River Plate hizo oficial la ampliación del Estadio Monumental, pero también dio a conocer que se iniciará el techado, un gran deseo de los hinchas. A través de su sitio web y sus redes sociales oficiales, River informó este periodo de obras que tendrá una inversión superior a los 100 millones de dólares.

Así informó River la ampliación y el techado del Estadio Monumental

¿Cómo será la quinta bandeja del Estadio Monumental?

Bolavip pudo averiguar cómo serán las remodelaciones en el Monumental para aumentar su capacidad a 101 mil espectadores. Además del techo, también se iniciará la construcción de una quinta bandeja. Está previsto que esta obra tarde entre dos y tres años. Un detalle no menor es que el color de las butacas serán blancas y rojas, formando una bandera 360° con los colores del club.

La quinta bandeja estará por encima de las actuales altas, por tal motivo se removerán las luces. La misma será en forma de anillo y no tendrá divisiones, tal como sucede en las otras bandejas. La capacidad de este nuevo sector rondará los 16 mil espectadores, por lo que el aforo total del Estadio Monumental superará los 101 mil espectadores.

El Monumental aumentará su capacidad. (Foto: Getty).

¿Cómo será el techo del Estadio Monumental?

En River consideraron imprescindible que el césped del campo de juego -que fue el puntapié inicial de esta era de obras que revolucionó al club- siga recibiendo luz natural, por lo que el techo será para cubrir las tribunas, es decir que habrá protección para todos los hinchas que vayan al Monumental, pero la zona central del techo será abierta para cuidar al terreno de juego.

Las obras durarán entre dos y tres años. (Foto: Getty).

Bolavip pudo saber que la estructura que sostendrá al techo será 100% independiente de la existente. Serán unas 52 columnas que serán la base del techado. La intención es que siga entrando luz natural para preservar al campo de juego, pero que todos los hinchas tengan resguardo tanto del sol como de la lluvia, por eso llegará hasta los límites del campo de juego.

DATOS CLAVE

River Plate oficializó la ampliación del Monumental a una capacidad de 101 mil espectadores.

La inversión superará los 100 millones de dólares para construir una quinta bandeja y techo.

