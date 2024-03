Luis Enrique volvió a Twitch tras más de un año desde su último directo, cuando aún era seleccionador de España. Hoy en PSG, se encargó de responder todas las dudas de sus seguidores y hasta se animó a hablar de lo que él mismo considera como un “morboso” duelo por Champions League ante el Barcelona.

Justamente, el club culé será su rival en Cuartos de Final de Champions y Luis Enrique se animó a destacar los futbolistas que hoy militan en el Barcelona cree que podrían llegar a ser titulares en su PSG. ¡Y nombró SIETE jugadores!

“Pues Ter Stegen podría ser titular en el PSG sin ninguna duda. Araujo, Koundé podrían ser titulares. Frenkie De Jong y Gundogan sin ninguna duda. Gavi y Pedri… ¿Qué te voy a decir? Lamine Yamal no hay ninguna duda, Lewandowski no hay ninguna duda”, destacó el entrenador.

Luis Enrique aclaró que estos futbolistas serían titulares en cualquier equipo del mundo, no sólo en el PSG, pero es una curiosa declaración a 20 días de que ambos equipos se vean las caras en el Parc Des Princes para dar inicio a la serie de Cuartos de Final. Y es que claro, si estos jugadores ocuparan un lugar en el equipo titular, sus actuales jugadores deberían salir o irse al banco.

Un “morboso” sorteo de Champions League, de acuerdo a Luis Enrique

“El sorteo de Champions tenía morbo por todos lados”, reconoció Luis Enrique. “Tres equipos españoles, dos alemanes, dos ingleses y un francés. Había cuatro entrenadores españoles, dos alemanes un italiano y un argentino. Estaba claro que nos iba a tocar un equipo español y así fue”, detalló Luis.

El partido contra el Barcelona será especial, puesto que es fanático y socio del club contra el que se enfrentará. “Soy y seré socio del Barcelona hasta que me muera, pero intentaré hacer con todo empeño mi trabajo y ayudar a mi equipo ganar la eliminatoria”, afirmó.

Sus rivales deseados para las próximas instancias

Está claro que el objetivo de Luis Enrique es llevar al PSG a ganar su primera Champions League, y fue consultado sobre los rivales que podría enfrentar en el camino a ese hito en caso de vencer al Barcelona en Cuartos de Final.

“En Semifinales no me importa quien pase, estaría bien volver a España y jugar con el Atlético”, reflexionó Luis Enrique, aunque también aclaró: “Con el entrenador del Borussia Dortmund [Edin Terzić] quedamos en volver a vernos en al final después de enfrentarnos en grupos. Lógicamente eso ya no puede suceder pero estaría bien volver a jugar con ellos. El nuestro fue el único grupo donde ambos equipos avanzaron a Cuartos de Final”.

La final será en Wembley y allí ya no le hace mucha gracia enfrentar a un equipo español, puesto que el único de aquel lado de la llave es el Real Madrid, el rival de toda la vida. “Tengo dos buenos amigos del otro lado de la llave, Arteta y Guardiola, me gustaría enfrentarme a uno de ellos”, destacó sobre una hipotética final de Champions.