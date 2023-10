Mamadou Sakho, ex capitán de Liverpool y PSG, tomó del cuello a su entrenador

El futbolista francés Mamadou Sakho fue acusado de atacar físicamente a su entrenador Michel Der Zakarian tras la práctica vespertina de este martes del Montpellier. El club podría optar por rescindir su contrato y expulsarlo, tras sus acciones.

De acuerdo a los reportes que llegan desde Francia, Sakho tomó del cuello a Der Zakarian, lo derribó y lo llevó al piso frente a sus compañeros en plena sesión. Todo a raíz de que el entrenador no le cobró una falta durante la práctica de fútbol en la que Der Zakarian hacía las veces de árbitro, como suele suceder con los entrenadores.

Según L’Equipe, Sakho procedió a retirarse del campo de entrenamiento, y el entrenador le respondió que la sesión no era ‘à la carte’, lo cual enfadó al futbolista, que reaccionó volviendo a cargar contra Der Zakarian.

Rápidamente los futbolistas del equipo y miembros del cuerpo técnico intervinieron para evitar que la situación escale aún más. Der Zakarian habría mostrado su furia golpeando paredes y puertas.

El trasfondo de la situación

Durante el mercado de pases, Sakho fue comunicado que no formaría parte de los planes de Der Zakarian para la temporada. No obstante, no logró encontrar un nuevo club, y sigue formando parte del plantel del Montpellier.

En estos primeros meses de la Temporada 2023/24, el defensor que supo vestir la camiseta de PSG, Liverpool y Crystal Palace, sólo tuvo minutos ingresando como suplente en el encuentro contra Clermont (33′) y Lorient (7′).

Ahora su futuro pende de la decisión del club, que podría utilizar su conducta agresiva como excusa para terminar su contrato.

Mamadou Sakho, una promesa que no cumplió las expectativas

Sakho, considerada una de las grandes promesas del fútbol francés en el comienzo de la década pasada, es un futbolista que ha pasado por clubes de alto renombre como el Paris Saint-Germain y el Liverpool, donde fue capitán.

Con 17 años, Sakho hizo su debut en el primer equipo del PSG, club en el que jugó durante seis temporadas y en el que disputó más de 200 partidos. En 2010 debutó con la Selección Francesa, y fue titular en cuatro partidos del Mundial 2014.

Regresando a su carrera en clubes, Sakho fichó por el Liverpool en 2013, a cambio de unos 19 millones de euros, y se mantuvo con los Reds por cuatro años. Jugó 80 partidos y llegó a capitanear al primer equipo, antes de cambiar de club por el Crystal Palace, también de la Premier League. Allí fue nuevamente importante, con 75 presencias en cuatro temporadas, antes de regresar a la Ligue 1.

Hoy, a sus 33 años juega en el Montpellier, equipo en el cual milita desde 2021 y en el que tiene contrato hasta fin de la presente temporada. En este 2023, sólo ha jugado cinco partidos como titular con el primer equipo.

El club no atraviesa su mejor momento, ya que se ubica décimo cuarto en la Ligue 1, con nueve puntos sumados en ocho partidos. Además podría enfrentar sanciones disciplinarias tras la suspensión de su partido con el Clermont, en el cual los fanáticos del Montpellier arrojaron proyectiles al campo que provocaron que el partido no pueda seguir disputándose.