Ningún otro partido de la Fecha 25 de la Premier League llamaba tanto la atención como el que se disputaba en el Etihad Stadium entre Manchester City y Chelsea. Con realidades totalmente opuestas, estos dos grandes de Inglaterra se enfrentaron en un verdadero partidazo que terminó en tablas.

Chelsea se fue al descanso en ventaja, una totalmente justificada. El gol de Raheem Sterling promediando esa primera parte se dio tras dos jugadas previas en la que los Blues fallaron situaciones claras de gol. Finalmente el extremo romper el cero, dejando a Walker en el camino con un gran enganche y definiendo contra un palo ante la desesperada salida de Ederson.

En el segundo tiempo el Manchester City se pareció mucho más a ese equipo que domina en Inglaterra desde hace ya varios años. Los Citizens tuvieron chances claras de gol en los pies y en la cabeza de Erling Haaland, y también en la zura de Bernardo Silva. Sin embargo, el gol llegó por intermedio de su volante de contención.

Rodri encontró un rebote en la puerta del área y un zurdazo certero, que se desvió en Chalobah, superó a Petrovic, aunque el disparo tenía destino de gol igualmente. De todas formas, desató el delirio de Guardiola y los suyos. Fue el sexto del volante español en la presente campaña.

El gol de Rodri para el empate del Manchester City contra Chelsea

Durante los 20 minutos restantes tras el gol de Rodri, el partido mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. El City hizo todo lo que pudo para ganarlo, tuvo sus chances y hasta una jugada que tuvo que ser revisada por el VAR en el cierre del encuentro.

Sin embargo, el marcador no volvió a moverse y mostró el 1 a 1 como resultado final. Justamente, un resultado que no le sirve a ninguno de los dos, puesto que el Manchester City oficialmente pierde la punta de la Premier League ante Liverpool, y el Chelsea no es capaz de alcanzar a Newcastle en la séptima colocación de la Premier League.

Manchester City cumplirá su partido pendiente entre semana

El próximo martes, el Manchester City recibirá a Brentford para ponerse al día en la Premier League. Se trata del encuentro que tiene postergado desde diciembre, cuando los ciudadanos viajaron a Arabia Saudita para jugar el Mundial de Clubes.

De ganar este partido pendiente el Manchester City quedará a un punto del líder Liverpool, con trece fechas restantes en la temporada, mientras que Arsenal también aprovechó y ahora se encuentra en segundo lugar, a dos de los Reds y uno por sobre el City, tras su victoria categórica por 5 a 0 ante Burnley en la jornada de hoy.