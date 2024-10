De a poco, los equipos de Europa comienzan a planificar lo que ocurrirá en el próximo mercado de pases, que justamente será muy particular. Como la gran erogación de dinero la realizan a mitad de año, algo que hizo Atlético de Madrid con Julián Álvarez, Conor Gallagher, Robin Le Normand y Alexander Sørloth, donde gastó más de 180 millones de euros, en enero no suelen derrochar tanto.

Fueron algunos millones menos los que desembolsó Manchester Unitedpara reforzar su plantilla, pero no le fue suficiente. Y con vistas al próximo año, pretende quedarse con un jugador que milita en las filas del Colchonero, además de que es compañero de la Araña en la Selección Argentina.

Durante las últimas horas, desde Mundo Deportivo aseguraron que los Red Devils están detrás de los pasos de Rodrigo De Paul, quien viene teniendo un muy bajo rendimiento con la camiseta de Atlético de Madrid. Incluso, confesaron que si su nivel no mejora, desde la directiva le buscarán una salida en el próximo mercado.

Si bien el contrato que el Motorcito posee con el conjunto español perdura hasta mediados de 2026, todavía no se dieron los primeros avances ante una posible negociación. Pero dado a que es uno de los mejores en su puesto, y que hace 3 años que está en Madrid, desde Inglaterra buscarían sumarlo para cubrir los huecos que dejarían las partidas de Casemiro y Christian Eriksen, dado a que querrían transferirlos.

Rodrigo De Paul es buscado por Manchester United.

Diego Simeone opinó de las críticas que recibe Rodrigo De Paul

A Rodrigo De Paul le está costando muchísimo tener a los hinchas de Atlético de Madrid comiendo de su mano. Las críticas están a la orden del día, donde sostienen que no rinde como lo hace en la Selección Argentina. Pero a raíz de ello, Diego Simeone explicó qué es lo que ocurre.

“En la gente todavía no entró porque lo que le ha dado a la Selección Argentina no se lo ha dado paralelamente al Atlético Madrid. En la Selección ganó dos Copa América y un Mundial. Acá desde que llegó no le ha tocado ganar. La gente identifica en ese lugar a los que ganan“, aseguró el Cholo en diálogo con ESPN.

En cuanto a la labor que tiene dentro del campo de juego, sostuvo que “es un jugador muy importante para nosotros. Desde el lugar que tiene nos ayuda a tener una visión de juego diferencial al resto. Evidentemente dentro de la gente hay una exigencia a un campeón del mundo. Él mismo se la puso“. Y completó: “Es un chico extraordinario. Es un placer poder hablar con él. Tiene la esencia nuestra de Argentina. Te hace sentir bien en la charla, no solo en el fútbol sino en la vida. Yo le digo que desde que llegó al Atlético Madrid no nos ha podido dar lo que dio en la Selección Argentina”.

Atlético de Madrid vs. Leganés después de la fecha FIFA

Atlético de Madrid, post fecha FIFA, tendrá un partido que en los papeles aparece como accesible para volver a sumar de a tres. Será frente a Leganés, el 20 de octubre en el Estadio Metropolitano por la jornada 10 de LaLiga. Después visitará a Real Betis, en un duelo en el que debe aprovechar para llevarse la victoria porque en la misma fecha chocan Real Madrid y Barcelona, partido en el que alguno de los dos, o los dos, perderán unidades.