La temporada irregular de Atlético de Madrid tras un mercado en el que se hizo una inversión multimillonaria para jerarquizar al plantel no ha tardado en generar rispideces puertas hacia adentro que ponen en riesgo la continuidad de Diego Simeone para el siguiente curso, incluso cuando su contrato se extiende hasta junio de 2027.

Pese a no tener el entrenador ninguna intención de mirar más allá del presente en que cada partido pareciera jugarse una final para llegar con chances de pelear por la mayor cantidad de títulos posibles a mediados de año, incluso cuando el presidente Enrique Cerezo ha hecho público su respaldo, el nuevo director de fútbol profesional del club Colchonero no ha tardado en hacer notar sus diferencias con El Cholo y allí podría estar el desencadenante de una despedida anticipada.

Fue el mercado de invierno, en el que el Atlético concretó los fichajes de Ademola Lookman, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza, lo que terminó de poner en evidencia la diferencia de criterios que ni Mateu Alemany no Diego Simeone tuvieron mayores reparos en hacer pública. Según avanzó el diario Sport, esa situación sumada a resultados que no han sido los que se esperaban “han creado un microclima de crispación en el Metropolitano, con todos los focos señalando al longevo entrenador que está viviendo su etapa más crítica de sus catorce años en el club“.

El portal español también dio cuenta de que el directivo ya comenzó a trabajar en la búsqueda de un reemplazante para El Cholo y que tiene como favorito a Andoni Iraola, quien tiene contrato con el Bournemouth inglés hasta fin de temporada y también es pretendido por Athletic Club de Bilbao, donde hizo gran parte de su carrera como futbolista profesional.

Creció la exigencia de títulos para Simeone tras una inversión de 200 millones en fichajes. (Getty).

Claro que relevar a Simeone antes que finalice su contrato se juzga una tarea muy complicada por dos razones principales. En primer lugar, es el entrenador mejor pago de LaLiga y uno de los mejores a nivel mundial, con salario de 13 millones de euros, por lo que indemnizarlo si no es él quien decide dar un paso al costado requerirá de muchísimo dinero. En segundo término, porque más allá de las críticas de ocasión es imposible pensar en un entrenador que represente mejor la idiosincrasia del club y sus hinchas, por lo que sea cuando sea su partida la adaptación de su reemplazante y el habituarse a seguir adelante sin El Cholo será todo un desafío.

200 millones invertidos y la necesidad de títulos

Si algo no se le puede negar al fondo de inversión Apolo, que se convirtió en principal accionista del Atlético de Madrid, es el desembolso de una gran suma de dinero para hacer al equipo todavía más competitivo de lo que era. Entre los mercados de verano e invierno, la cifra ronda los 200 millones de euros y es muy superior a la que gastaron Barcelona y Real Madrid, sus competidores directos en España, para la presente temporada.

Por ello Simeone tiene una presión extra a la hora de conquistar un título. Lejos en LaLiga, los playoffs de Champions League ante Brujas ilusionan con la posibilidad de renacer y tomar impulso. Este jueves, además, se jugará una parada importante enfrentando al Betis por los cuartos de final de la Copa del Rey.

