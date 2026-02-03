La primera decisión de Simeone con Julián Álvarez tras la llegada de Lookman como refuerzo de Atlético de Madrid

Ademola Lookman ya se entrenó a las órdenes de Diego Simeone en Atlético de Madrid, justo después que Julián Álvarez quedara relegado al banco de suplentes en la visita del último sábado a Levante por LaLiga, partido que terminó igualado sin goles.

El delantero británico naturalizado nigeriano llegó procedente de Atalanta para competir con el argentino y Alexander Sorloth, quien estuvo ausente en la práctica de este martes en cumplimiento del protocolo por conmoción cerebral después del choque que lo obligó a ser hospitalizado en Valencia.

Con esa baja, sumada también a la de Nicolás González y Pablo Barrios, Simeone decidió ensayar una delantera titular en la que Julián Álvarez y Ademola Lookman fueron dupla de ataque pensando en el duelo de Copa del Rey del próximo jueves, ante Betis por los cuartos de final.

En el ensayo también integró el equipo titular Giuliano Simeone, que se había perdido el duelo ante Levante por un cuadro febril, y se mantuvo Thiago Almada, aunque retrasando su posición para desempeñarse como interior izquierdo. Otro argentino que de seguro vera acción el jueves en Juan Musso, ya que El Cholo mantendrá su decisión de que sea el titular en Copa del Rey.

Otras dos novedades del entrenamiento de este martes fueron las presencias del mexicano Obed Vargas y de Rodrigo Mendoza, quien llegó desde Elche; los otros dos refuerzos de mitad de temporada para jerarquizar el plantel de Diego Simeone.

La sequía de Julián Álvarez

Yéndose en cero del duelo ante Levante en el que ingresó desde el banco de suplentes, Julián Álvarez ya acumula once partidos consecutivos sin goles por LaLiga, además de no haber convertido tampoco en los últimos dos de Champions League, ni en las semifinales de la Supercopa de España, ni en los octavos de final de la Copa del Rey.

Esto le ha valido críticas reiteradas de parte de los aficionados y también en la prensa. ”Julián Alvarez entró casi sin calentar por la preocupante lesión de Sorloth. No mejoró demasiado sus prestaciones de las últimas semanas, aunque sí remató a puerta, algo que no había hecho en los últimos partidos”, resumió el diario As sobre su última presentación. “Sigue en su línea de los últimos meses”, coincidieron desde Mundo Deportivo; mientras en las calificaciones de El Desmarque no fueron nada generosos con su prestación, valorándolo con un 3.

