La novela sobre el futuro de Valentín Barco tuvo un cierre oficial este sábado. Aunque ya había sido confirmado por el protagonista, aún faltaba el anuncio del club inglés. Brighton & Hove Albion Football Club lo hizo oficial en sus redes sociales y ahora aguardan por el ex Boca.

El equipo de la Premier League pagó la cláusula de rescisión de 10 millones de euros para quedarse con la ficha del jugador. Así, el Xeneize se quedó sin un porcentaje para una futura venta. Ahora, las Gaviotas se llenan de ilusión a la espera de su viaje a Inglaterra.

Es que su arribo al club se dará después del Preolímpico Sudamericano Sub 23, en dónde hoy está desempeñándose Barco. El futbolista es una de las piezas clave de Javier Mascherano para buscar uno de los boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

En ese contexto, Roberto De Zerbi, entrenador de Brighton, se refirió a él en conferencia de prensa y lo esperó con los brazos abiertos: “Sí, es un buen jugador. Tenemos que entender que cuando pueda va a empezar con nosotros porque está el Torneo Preolímpico y en este momento no puede jugar con nosotros“.

“Creo que será un jugador importante. Tenemos que verlo jugar en partidos, en la cancha, y ver qué más. Porque podés conocer a los jugadores por video, pero a veces podés encontrar diferentes características“, completó el entrenador italiano.

El sentido mensaje de Barco a Boca

Tras el anuncio oficial de Brighton, el futbolista no perdió la oportunidad de hablarles a los hinchas del Xeneize a través de sus redes sociales: “Quería despedirme de ustedes. De los hinchas. De lo más lindo que tiene Boca. Su gente. Gracias por el apoyo desde que estaba en reserva. Me bancaron desde el primer momento, me ovacionaron y me hicieron el pibe más feliz del mundo“.

Y se extendió: “Desde chico tenía un sueño: jugar en Boca y lo pude cumplir. Gracias a los dirigentes, a los empleados de la pensión, utileros, personal del club, todos los CT y compañeros que tuve en estos 10 años en Boca. Me llevo los mejores recuerdos. Siempre seré un bostero más a la distancia. Gracias a todos y sepan que, siempre dejé todo en cada pelota que jugué. Muchas gracias Boca“.