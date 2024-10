El noruego no tuvo problemas en enfrentar a la prensa y dejar clara su postura.

"No me arrepiento": Erling Haaland contraatacó al ser criticado por 'actitudes antideportivas'

Los principales futbolistas del mundo ya se encuentran con sus respectivas selecciones nacionales a la espera de lo que será una nueva doble fecha FIFA. En ese marco, Erling Haaland tuvo que enfrentar a los medios, quienes lo indagaron por supuestas actitudes antideportivas en sus últimas presentaciones.

La pregunta iba expresamente enfocada en un hecho que tuvo lugar en el último duelo entre Manchester City y Arsenal, donde los Citizens lograron empatar el encuentro en tiempo de descuento. Luego del gol, Haaland tomó la pelota y la lanzó directamente a la cabeza del defensor brasileño Gabriel Magalhaes.

La actitud de Haaland generó revuelo y bastante discusión en los medios, quienes lo tildaron de tener ‘actitudes antideportivas’. Ahora esas preguntas llegaron directamente al goleador noruego, que no titubeó a la hora de responder: “Pasaron cosas en ese partido, en el impulso del momento“, inició Haaland, “pero lo que pasó en el campo, queda en el campo“, completó.

También fue consultado sobre si se arrepentía de su accionar, y Haaland volvió a ser concreto en su respuesta: “No me arrepiento de mucho en esta vida“, sentenció el noruego, con lo cual le puso fin a la discusión que se originó luego del Manchester City vs. Arsenal.

Gabriel Magalhaes también le restó importancia al asunto

Por supuesto, el otro implicado en este incidente fue el receptor del ‘pelotazo’, el defensor del Arsenal, Gabriel Magalhaes. Sin embargo, y para detrimento de los medios que buscaban generar polémica, el brasileño tampoco le dio importancia a la situación.

Haaland y Gabriel suelen tener importantes duelos en los Arsenal vs. Manchester City. IMAGO

“Es una batalla, una guerra, y la provocación es algo normal en el fútbol. Ahora se terminó y nos tocará esperarnos en nuestra casa“, expresó Gabriel, quien estará presente con Brasil en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. “No recuerdo el hecho, no me importa tampoco, es normal“, cerró Gabriel, para ponerle fin a la discusión.

Ahora es momento del fútbol internacional, Noruega enfrentará a Eslovenia y Austria por el Grupo 3 de la UEFA Nations League B, mientras que Brasil tendrá que jugar contra Perú y Chile en su doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.