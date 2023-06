Después de un temporadón en Brighton, Alexis Mac Allister dio el gran salto en la Premier League luego de ser fichado por el Liverpool. Jürgen Klopp insistió por el ex Boca, en medio de la reestructuración de los Reds tras una mala temporada en líneas generales, y el campeón del mundo fue presentado oficialmente con el dorsal n° 10, lo cual lo llena de responsabilidades para lo que viene.

Con 10 goles marcados en la última Premier League, Mac Allister arriba a Liverpool con mucha expectativa y los hinchas ansían verlo en cancha. Sin embargo, así como existen aquellos que destacan todo lo bueno de su juego, también comienzan a aparecer sus detractores dentro del mismo fútbol inglés que lanzan con munición pesada antes de su debut con el conjunto de Merseyside.

“¿Es él lo que necesitas? No me malinterpretes, me gusta. Creo que es muy bueno, pero no puede correr. ¿Cuál es el problema del mediocampo del Liverpool? No tienes piernas”, dijo el exfutbolista inglés Darrent Bent, devenido a periodista para talkSPORT, sobre el arribo del volante de la Selección Argentina al equipo de Klopp.

Además, el exdelantero del Brighton y Tottenham, entre otros equipos de Premier League, comparó a Mac Allister con otro buen mediocampista que se consagró en Liverpool. “No me malinterpreten, es un mediocampista increíble, pero cuando pienso en el Liverpool en el pasado y en lo que te hizo tan exitoso, hay personas como Wijnaldum que respondían con ritmo, ritmo, ritmo en la mitad de la cancha”, concluyó. El tiempo pondrá las cosas en su lugar.