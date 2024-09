A lo largo de 20 años, Paul Scholes lideró a uno de los ciclos más exitosos en la historia de Manchester United. El talentoso mediocampista empujó a los Diablos Rojos como aliado de Sir Alex Ferguson dentro del rectángulo y dejó su huella en uno de los clubes más grandes del mundo.

786 partidos, 169 goles, 138 asistencias y 29 títulos lo avalan como uno de los máximos futbolistas que hayan vestido esa camiseta. Es por eso que sus opiniones sobre Manchester United son unas de las más valoradas.

Para el canal de YouTube de The Overlap, Scholes reveló sin filtro cuál cree que fue el peor fichaje de la historia del club de la Premier League. No dudó en elegir a Mark Bosnich, que llegó a Old Trafford para la temporada 1999-2000 y no dejó una buena impresión.

“Pensé que era un buen portero en Aston Villa, Mark. Vino con nosotros y era muy poco profesional. Honestamente, fue ridículo. En la práctica de tiro, normalmente tienes entre 15 y 20 tiros. Después de tres disparos, estaba hecho polvo y pedía que entrara alguien más a atajar“, recordó Scholes sobre el australiano.

Mark Bosnich con la camiseta de Manchester United. (Foto: Getty)

Y continuó sobre quién llegó para reemplazar a Peter Schmeichel: “No podía patear una pelota de fútbol. Nunca he visto nada parecido. Jugamos contra el Everton como visitante en el primer partido de la temporada y ninguno de nosotros se había dado cuenta que no podía llegar a la mitad del campo“.

“No había viento, era un día perfecto. Pero cuando miras sus pies, talla 14 (48 en Argentina), honestamente estaba pateando el suelo todo el tiempo. Sinceramente, fue decepcionante“, cerró Scholes.

Paul Scholes defendió el paso de Verón por Manchester United

En la misma entrevista, le propusieron al volante argentino como otra de las peores incorporaciones de la historia de Manchester United, pero Scholes descartó esa teoría: “Verón era un gran jugador, un jugador talentoso. No sé muy bien por qué no funcionó, pero qué futbolista“.