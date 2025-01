Paul Scholes reveló el peor fichaje de Sir Alex Ferguson en Manchester United: "No podía patear una pelota"

El Manchester United fue, durante más de dos décadas y bajo el mando de Sir Alex Ferguson, uno de los equipos más poderosos del mundo. Es al día de hoy que más de una decena de jugadores que pasaron por la institución en aquella época, pueden ser nombrados con facilidad y recordados como leyendas por Old Trafford.

Sin embargo, no todos los jugadores que pasaron por Ferguson en el Manchester United fueron mágicamente tocados por la varita y se convirtieron en figuras indiscutidas del fútbol mundial. También hubo casos de futbolistas que lejos estuvieron de dejar cualquier tipo de huella en el club. Y Paul Scholes reveló cuál fue el peor de todos.

Se trata de Mark Bosnich, un arquero australiano que había pasado toda la década de los 90’s en el Aston Villa, equipo en el que jugó más de 200 partidos de Premier League. Pero cuando llegó a Manchester United, exhibió todas las falencias de su juego y Scholes no se lo dejó pasar.

Scholes recordó el peor fichaje de Ferguson en Manchester United.

“Pensé que era un buen arquero, pero era muy poco profesional”

Charlando con su ex compañero, Gary Neville, en The Overlap, Paul Scholes recordó el paso de Bosnich por el Manchester United: “Pensé que era un buen arquero, lo hizo bien en Aston Villa, pero cuando se unió a nosotros, me di cuenta que era muy poco profesional“, inició de forma categórica.

“Honestamente, era ridículo. En los entrenamientos, uno patea entre 15 y 20 tiros a los arqueros. Después de 3 [tiros], él ya estaba destrozado. Y, nunca me había dado cuenta, pero no podía patear una pelota. Nunca había visto algo como eso”, recordó Scholes.

Mark Bosnich, arquero australiano que pasó por Manchester United entre 1999 y 2001.

“Jugamos contra Everton, el primer partido de la temporada, y ninguno de nosotros se había dado cuenta, pero no llegaba ni a mitad de cancha. Y no era por el viento, no había viento, era un día perfecto”, completó el ex futbolista de la selección inglesa.

Bosnich terminó dejando Manchester United en 2001, tras apenas 35 partidos y la conquista de la Intercontinental y una Premier League. No obstante, y a pesar de lo destacado por Scholes, Chelsea fue el equipo que decidió ficharlo en aquel momento.

