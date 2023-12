Los fanáticos del Chelsea viven uno de los momentos más complicados en la historia reciente del club. El equipo lleva más de un año con una actitud errante, y ya quedó claro que no pasa ni por los jugadores, tras la inclusión 17 nuevos futbolistas en el último mercado, ni por el entrenador, luego de cuatro cambios en 12 meses.

Bajo las órdenes de Pochettino, como entrenador, y Reece James, como capitán, las cosas no han mejorado y de acuerdo a los reportes que llegan desde Inglaterra, han buscado una nueva forma de abordar la situación: con una salida nocturna.

Según The Telegraph, tras la caída por 2 a 0 en Goodison Park, los jugadores del Chelsea se reunieron para salir de fiesta. Todo organizado por James, y la previa bendición de Mauricio Pochettino, para evitar cualquier conflicto entre el entrenador y el plantel.

El reporte indica que James decidió proseguir con la salida a pesar de la segunda derrota en la semana (habían caído contra el Manchester United por 2 a 1), y las lesiones de Robert Sánchez y Cucurella. El fin de todo era armar una salida que permita que el equipo se una un poco más en lo personal.

La crítica de los hinchas ante la salida

Por la forma en la que James manejó todo y el visto bueno de Pochettino no habrá represalias desde ese punto. Sin embargo, los fanáticos no se han mostrado demasiado contentos con la forma en la que el plantel se comporta.

“Como fanáticos pagamos mucho dinero cada año para ir a ver a nuestro equipo de local, visitante y, a veces, en Europa. Es una bofetada en la cara de los fans cuando algunos jugadores no parece que lo estén intentando, pierden otro partido y luego salen de fiesta”, comenta un hincha por Twitter.

El flojo presente del Chelsea

La temporada 2023/24 dio inicio en agosto, y el Chelsea no ha mejorado nada con respecto a la parte final de la campaña pasada. En los primeros 16 partidos de la presente Premier League, Chelsea apenas consiguió cinco triunfos, y sólo una en los últimos cinco partidos.

Con 26 goles a favor y 26 en contra, pero con nueve tantos anotados y 14 recibidos en los últimos cinco, todo habla a las claras del presente errante del Chelsea.

A pesar de ello, Pochettino destacó en la última conferencia de prensa que, desde su punto de vista, el equipo es capaz de dominar los partidos pero no termina de materializarlo en el resultado: “No convertimos [contra Everton]. Creo que dominamos el partido, fuimos el mejor equipo, pero si no conviertes goles, es difícil ganar partidos. No fuimos lo suficientemente agresivos en el último tercio”, explicó a lo medios.

“Tenemos que ser más agresivos, eso es lo principal. Ahora bien, cuando la ventana de transferencias se abra, veremos qué podemos hacer”, agregó.

¿Refuerzos en enero?

Todd Boehly ha gastado más de 1000 millones de euros desde que se puso al comando del Chelsea, que se traducen a más de 730 millones en libras esterlinas, la moneda vigente en el Reino Unido. Sin embargo, Mauricio Pochettino destacó que podría haber ‘movimiento’ en el club durante enero.

“No digo que vaya a pedir por más o menos jugadores. Será ver si la percepción es la misma que la realidad. Nos falta algo. Tenemos que mejorar nuestra realidad“, destacó.

LOS FICHAJES DEL CHELSEA EN 2023

Moises Caicedo – 115,000,000

Enzo Fernández – 106,800,000

Mykhailo Mudryk – 89,000,000

Romeo Lavia – 58,000,000

Christopher Nkunku – 52,000,000

Cole Palmer – 40,000,000

Axel Disasi – 38,500,000

Benoit Badiashile – 35,000,000

Nicolas Jackson – 32,000,000

Malo Gusto – 31,000,000

Noni Madueke – 30,000,000

Robert Sanchez – 25,000,000

Lesley Ugochukwu – 24,000,000

Andrey Santos – 18,000,000

Deivid Washington – 17,200,000

David Fofana – 10,000,000

Joao Felix – 9,700,000 (Préstamo)

*Precios en millones de libras

Los gastos han sido altos por parte de la nueva dirigencia de los Blues, pero el presente del club amerita que siga habiendo modificaciones para devolverlo a donde supo estar en otra época.