El goleador noruego no fue parte de la convocatoria del partido ante Brighton. Pep Guardiola confirmó su ausencia.

Erling Haaland no juega el partido de este jueves 25 de abril de su equipo Manchester City ante Brighton en Falmer Stadium. El noruego no fue convocado por Pep Guardiola, según confirmó en la rueda de prensa previa a este partido, correspondiente a la pendiente fecha 29 de la Premier League.

La ausencia del goleador del City se repite, ya que tampoco estuvo en el último partido ante Chelsea en la semifinal de la FA Cup. Su lugar fue ocupado por el argentino Julián Álvarez.

¿Por qué Erling Haaland no juega ante Brighton?

Guardiola confirmó la ausencia de Erling Haaland por segundo partido consecutivo. “No está listo para mañana. No es una lesión grave, pero no podrá jugar el siguiente partido“, explicó el técnico de Manchester City antes del duelo ante Brighton.

La ausencia de Haaland se produce en un momento de dudas respecto a su aparición en los partidos importantes de los Citizens. Si bien tiene 31 goles en 39 partidos disputados en esta temporada, su pobre rendimiento en la Champions League en los dos partidos ante Real Madrid abrieron el debate sobre su participación en el equipo.

Por lo pronto, no jugará ante Brighton, aunque se espera que pueda volver para el siguiente partido ante Nottingham Forest el próximo domingo 28 de abril por la Premier League.

La formación de Manchester City para enfrentar a Brighton

A pesar de la ausencia de Haaland, Guardiola informó que hay dos jugadores que estarán a disposición, pese a haber terminado con molestias la semifinal de FA Cup ante Chelsea. Phil Foden y John Stones forman parte de la convocatoria y apuntan a estar en el once inicial.

El once titular de Manchester City para enfrentar a Brighton tendrá a Ederson; Manuel Akanji, John Stones, Rúben Dias, Nathan Ake; Rodri; Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Jack Grealish; y Julián Álvarez.

¿Dónde ver EN VIVO el partido Brighton vs. Manchester City?

Brighton vs. Manchester City se juega este jueves 25 de abril a partir de las 16:00 horas (Argentina) con transmisión de ESPN y Star+.

¿Cuántos goles tiene Erling Haaland en Manchester City?

Erling Haaland lleva un total de 92 partidos jugados en casi dos temporadas con Manchester City. Marcó 83 goles, un promedio asombroso de casi un tanto por encuentro. Durante esta temporada, son 31 goles en total, de los cuales 20 son por Premier League (goleador del torneo).