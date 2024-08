Valentín Barco no está a disposición y no juega el partido de este martes 27 de agosto con Sevilla ante Mallorca. Por la tercera fecha de LaLiga de España, el Colo no será de la partida y, así, pospone su debut con el equipo de Francisco Javier García Pimienta, al menos, hasta la próxima fecha.

Barco fue presentado como nuevo jugador del Sevilla en los últimos días, luego de llegar a préstamo por un año proveniente del Brighton. Se esperaba que pudiese debutar, al menos ingresando desde el banco, ante el conjunto bermellón, pero este no será el caso.

¿Por qué no juega el Colo Barco en Mallorca vs. Sevilla?

Las cuentas oficiales de redes sociales del Sevilla daban cuenta de la chance de que Valentín Barco sume minutos ante Mallorca al haber sido convocado por García Pimienta. Sin embargo, horas antes del partido de este martes, se confirmó que no podrá jugar y ni siquiera está en el banco de suplentes.

El Colo no logró ser inscrito en LaLiga de España, por lo que no tiene autorización para integrar el once titular o para estar en el banco. Por lo tanto, no es parte del plantel para enfrentar al Mallorca y hay dudas sobre si podrá ser inscrito para el partido del próximo domingo 1 de septiembre ante Girona por la cuarta fecha.

Valentín Barco no fue inscrito y no juega ante Mallorca (X @jmrodriguezper).

Según informó el periodista José Manuel Rodríguez del portal Relevo, el club sevillano debe liberar masa salarial para poder inscribir a Valentín Barco. Para ello, deben confirmarse las salidas de algunos jugadores como son los casos de Gonzalo Montiel o Suso, entre otros.

La probable formación del Sevilla para enfrentar a Mallorca

Ørjan Nyland; Juanlu Sánchez, Loïc Badé, Marcão, Adrià Pedrosa; Djibril Sow, Lucien Agoumé, Saúl Ñíguez; Dodi Lukebakio, Isaac Romero, Chidera Ejuke. DT: García Pimienta.