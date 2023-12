¿Por qué no juega Enzo Fernández en Chelsea vs. Wolverhampton?

La Premier League no para ni en navidad y para este domingo 24 de diciembre nos regala un Chelsea vs. Wolverhampton. Será el único partido del día entre todas las principales ligas del mundo, pero no contará con presencia Albiceleste. Es que Enzo Fernández, habitualmente titular en los Blues, esta vez no va ni al banco.

El mediocampista argentino no será de la partida debido a una lesión. Hace 4 días, en un partido ante Newcastle, el ex-River pidió el cambio a los 30 minutos del primer tiempo y abandonó el campo de juego entre lágrimas. Por esta razón, no fue tenido en cuenta para este fin de semana.

“Era una hernia y tampoco se sentía bien. Le vamos a dar tratamiento con el médico. Creo que va a estar lo antes posible otra vez con el grupo”, fue lo único que informó el entrenador Mauricio Pochettino sobre la situación física del campeón del mundo.

Formaciones confirmadas de Wolverhampton vs. Chelsea

WOLVERHAMPTON: José Sá; Max Kilman, Craig Dawson, Toti; Nelson Semedo, Mario Lemina, Gomes, Rayan Ait Nouri; Hwang Hee-Chan, Matheus Cunha y Pablo Sarabia.

CHELSE: Dorde Petrovic; Malo Gusto, Axel Disasi, Thiago Silva, Levi Colwill; Chimuanya Ugochukwu, Conor Gallagher; Raheem Sterling, Cole Palmer, Nicolas Jackson y Armando Broja.

El mensaje de Enzo Fernández a Enzo Pérez

El mediocampista mendocino jugó su último partido con la camiseta de River el pasado viernes, por el Trofeo de Campeones. Allí se dio su despedida, anunciada post partido en una conferencia de prensa con una fuerte carga emotiva. A la distancia, el volante del Chelsea le mandó un mensaje.

A través de una historia subida a su cuenta de Instagram, el campeón del mundo escribió: “Gracias por todo amigo. Te vamos a extrañar”. Cabe recordar que ambos compartieron plantel en 2021 y parte de 2022, obteniendo juntos la única Liga Profesional de la era de Marcelo Gallardo.