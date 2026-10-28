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¿Por qué no juega Enzo Fernández en Manchester City vs. Brighton por la Carabao Cup?

El mediocampista de la Selección Argentina brilla por su ausencia en la formación titular del conjunto Ciudadano.

Enzo Fernández no será titular en Manchester City vs. Brighton
© Getty ImagesEnzo Fernández no será titular en Manchester City vs. Brighton

Manchester City recibe a Brighton desde las 16:30 hs por la cuarta ronda de la Carabao Cup 2026 (Copa de la Liga de Inglaterra). Sin embargo, Enzo Fernández no aparece entre los titulares del equipo comandado por el entrenador italiano Enzo Maresca.

El mediocampista argentino llegó al conjunto Ciudadano procedente de Chelsea en el último mercado y se convirtió rápidamente en una pieza clave. No obstante, Maresca decidió hacer un mix entre titulares y suplentes para el choque con Brighton.

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Enzo Fernández, mediocampista argentino de Manchester City (Getty Images)

Enzo Fernández, mediocampista argentino de Manchester City (Getty Images)

Por esta razón, Enzo comenzará el encuentro en el banco de relevos, pero todo apunta a que podría sumar minutos en el complemento. En la misma línea, el arquero Gerónimo Rulli defenderá el arco citizen este miércoles en el Etihad Stadium.

La formación confirmada de Manchester City vs. Brighton

  • Rulli
  • Lewis
  • Reis
  • Guéhi (C)
  • O’Reilly
  • Bouaddi
  • Kovačić
  • Foden
  • Cherki
  • Allan
  • Samba
Geronimo Rulli será titular ante Brighton (Getty Images)

Geronimo Rulli será titular ante Brighton (Getty Images)

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Leandro Barraza
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