¡Un argentino más! Haaland catalogó al mate como una “bebida encantadora” y Enzo le contestó

El delantero noruego de Manchester City realizó una publicación en redes sociales agradeciéndole a Julián Álvarez, Gero Rulli y al propio Fernández.

Erling Haaland se sumó a la lista de futbolistas extranjeros que toman mate. El delantero noruego se vio influenciado por sus compañeros argentinos en Manchester City y publicó una foto en sus redes sociales con la tradicional infusión nacional.

Figuras mundiales como Antoine Griezmann o Paul Pogba se han dejado ver con mate antes de los partidos y ahora parece que también pasará a ser moneda corriente en Haaland, quien no dudó en calificar al mate como una “encantadora bebida”.

Paul Pogba y Antoine Griezmann tomando mate en el entrenamiento de Francia

Además, en el mencionado posteo, Erling se tomó un momento para agradecer a tres jugadores argentinos con los que compartió vestuario en Manchester City. Sin embargo, solo dos de ellos continúan en el plantel actual del conjunto Ciudadano.

El posteo de Erling Haaland y la respuesta de Enzo Fernández

Erling Haaland publicó una foto en su cuenta oficial de X con un mate en la mano y el mensaje: “Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentarme esta encantadora bebida”.

Las publicaciones de Erling Haaland y Enzo Fernández en X

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El propio Enzo citó el posteo y comentó: “Protocolo my friend”. A pesar del poco tiempo compartido en Manchester City, ambos entablaron rápidamente una buena relación, tano adentro como afuera de la cancha, y este último intercambio es una clara muestra de ello.

En síntesis