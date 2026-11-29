Luego de una interesante maniobra colectiva, el volante de la Selección Argentina estampó el segundo de Manchester City.

Este domingo, en el marco de una nueva fecha de la presente temporada de la siempre apasionante Premier League de Inglaterra, Arsenal y Manchester City se encontraron frente a frente en Londres. Había promesa de partidazo y el mismo no terminó defraudando.

En medio de ese panorama, todo comenzó de la mejor manera para los comandados estratégicamente por Enzo Maresca. Sucede que, cuando transcurrían jugados 34 minutos del período inicial, Erling Haaland adelantó a los visitantes.

Sin embargo, la historia se complicó en demasía para Manchester City poco tiempo después. Más precisamente a los 40 minutos de propio primer tiempo, los Gunners equilibraron el marcador por intermedio de una aparición que tuvo a Kei Havertz como protagonista.

Eso sí: más tarde llegó el sello argentino. Enzo Fernández, uno de los mejores del momento, confirmó su gran presente con una nueva aparición goleadora. La misma tuvo lugar a los 3 minutos de la etapa complementaria, desprendiéndose y siendo determinante.

Luego de una muy buena maniobra colectiva de Manchester City, el volante surgido de las divisiones inferiores de River Plate y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 punteó la pelota para desatar la locura de la parcialidad Ciudadana.

El gol de Enzo Fernández

SI ES NENE… ¡¡Manchester City pasó al ataque en velocidad y Enzo Fernández la punteó para el segundo gol Citizen vs. Arsenal!!



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