Desde siempre, José Mourinho y Diego Armando Maradona se han tirado paredes desparramándose elogios el uno al otro. Por eso, el luso de 60 años y “Pelusa” tuvieron una gran relación de amistad que se mantuvo con el correr de los años. En este sentido, en abril del 2022 -a un año y medio de la partida física del Diego- Mourinho asistió al santuario que tiene Maradona en Napolés y lo homenajeó, siendo a la vez recibido por una multitud en la ciudad del sur de Italia.

Desde la cuenta de Instagram del eterno diez enviaron agradecimientos para Mou por semejante acto de parte de sus hijos. Ahora, el vínculo entre el portugués, Nápoles y Maradona podría estrecharse aún más, ya que en las últimas horas, trascendió que Mourinho es firme candidato para asumir como DT de Napoli.

El prestigioso medio The Times reveló que el entrenador que recientemente dejó la Roma por malos resultados podría asumir en el conjunto napolitano, que también se encuentra sumergido en una crisis deportiva tras haber perdido a Luciano Spalletti como DT, con quien lograron ganar el Scudetto la pasada temporada, pero tras hacerlo se marchó a la Selección de Italia.

Luego del mal paso de Rudi García y el irregular presente de Walter Mazzarri al mando de Napoli, desde la directiva del vigente campeón italiano, encabezada por el excéntrico Aurelio de Laurientiis, se reunirán con José Mourinho y le ofrecerán ser el entrenador que los devuelva a la senda ganadora que recuperaron la temporada pasada.

En caso que las negociaciones lleguen a buen puerto, Mou se mudará de Roma a Nápoles, para hacerse cargo del histórico equipo del sur de Italia, algo que sin dudas, desde donde sea que esté, hará sonreír a Diego Maradona.

La relación de Mourinho y Maradona

Tanto en sus pasos como DT en Real Madrid, como en Inter y Tottenham, Mourinho recibía constantes visitas y elogios de parte de Maradona, ya que el Diego lo consideraba uno de los mejores entrenadores del mundo y sentía admiración por la dirección técnica del portugués.

Por la admiración mutua, forjaron una gran amistad dentro del mundo del fútbol, a pesar de nunca haber compartido cancha. Cuando se dio la trágica noticia del 25 de noviembre del 2020, Mourinho se mostró destrozado, como cualquier futbolero. “Don Diego… joder amigo te echo de menos“, escribió en su Instagram en aquel entonces.

Días más tarde, en una conferencia de prensa cuando aún dirigía a los Spurs, el luso dejó una frase que todavía resuena sobre Maradona: “Está Maradona y está Diego. El Maradona que todos conocen y que nunca se olvidará. Me aseguraré de que mi hijo sepa mucho de él, a pesar de que nació después de la época en la que jugó. Sé que mi hijo se asegurará, el día que se convierta en padre, que sus hijos sepan quién era Maradona. Mi padre lo hizo conmigo con Di Stéfano. Nunca lo vi jugar, pero mi padre se aseguró de que yo supiera mucho de él. Diego en mi generación fue lo que todo el mundo sabe“. Y ahí no termina.

“Su fútbol lo podremos seguir viendo cada vez que queramos, siempre estará ahí, pero a Diego ya no. Era un buen amigo y tenía un gran, gran, gran corazón. Lo echaré de menos y echaré de menos sus llamadas. Siempre me llamaba después de las derrotas, nunca después de las victorias, porque en los momentos difíciles siempre estuvo ahí. Siempre me decía cuando perdía: ‘Mou, no te olvides que eres el mejor”, cerraba Mourinho en aquel entonces para hablar de su relación con Maradona“. Simplemente, conmovedor. No quedan dudas que lo sentimental puede influir en la decisión del portugués para hacerse cargo -o no- del Napoli.

Otros clubes que quieren a Mourinho

Días atrás, el Diario Marca confirmaba un acuerdo de palabra entre Al-Shabab de Arabia Saudita y Mourinho para que el luso siga su carrera dirigiendo en la Saudi Pro League. Sin embargo, aún no se terminó de resolver y por eso, apareció la chance del Napoli.

Además, fue vinculado con clubes como el Newcastle de la Premier League y el Al-Ahly de Arabia, pero hoy por hoy ambos se encuentran con sus entrenadores afianzados. Mismo caso con la Selección de Brasil, ya que fue tentado con dirigir al Scratch, pero finalmente quien se hará cargo de la pentacampeona del mundo será Dorival Junior.