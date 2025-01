José Mourinho reveló cuál fue el peor error de su carrera

Hubo una era en el fútbol moderno que estuvo marcada por la enorme rivalidad que se dio entre el Barcelona de Guardiola y el Real Madrid de Mourinho. Dos equipos antagónicos de toda la vida que tuvieron sentados en el banco a entrenadores con mucha personalidad y distintas maneras de ver el fútbol.

José Mourinho fue entrenador de Real Madrid entre mediados de 2010 y de 2013, en ese tiempo conquistó LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. No fueron años fáciles en lo que respecta al clásico ante Barcelona que quedó ampliamente arriba en el historial. Así y todo, la dirigencia del Real Madrid no lo echó, sino más bien le pidió que se quede.

En diálogo con Corriere dello Sport, Mourinho reveló que se arrepiente de haberle dicho que no a Florentino Pérez cuando le ofreció que siga como DT del Merengue: “Si hablamos de opciones profesionales, me arrepiento de rechazar la propuesta de Florentino Pérez. Me dijo: ‘Mou, no te vayas ahora, ya has hecho lo difícil y ahora viene lo bueno’. Sabía que sería así, quedarme habría sido la decisión correcta, pero después de tres años en España, con grandes dificultades, quería volver al Chelsea. Fue una elección emocional”.

Cristiano Ronaldo y José Mourinho. (Foto: Getty).

Mourinho se arrepintió de no haberse ido antes de la Roma

A comienzos de 2024, la directiva de la Roma echó a Mourinho y el DT se arrepiente de no haberse ido antes: “Debería haberme ido tras la final en Budapest. Después estuvo el desastre de Anthony Taylor – árbitro de la final de la Europa League que Roma perdió ante Sevilla-. Debería haberme ido de Roma, no lo hice y fue mal. Nunca volví a ver jugar a la Roma, pero sí al Inter”.

Los mejores partidos de su carrera como DT

José Mourinho dirigió a varios de los mejores equipos del mundo y en su carrera hubo partidos que lo marcaron, así los recuerda el portugués: “¿Porto 4-1 Lazio, semifinal de la UEFA 2002-2003? Nos marcaron a los 50 segundos y nunca más tocaron el balón después de eso. Inter Bayern 2-0, al minuto ya sabíamos quién ganaría. Manchester United 1-6 Tottenham, un partido en el que podríamos haber marcado7, 8, 9..”.

¿Entrenador de Portugal?

“Quiero competir en la Eurocopa o en el Mundial y unir a un país alrededor de un equipo, tal como lo he hecho muchas veces con clubes. Quiero hacerlo por el fútbol y por lo que este deporte representa. Sería increíble”, concluyó Mou, dejando la puerta abierta a un posible futuro en la Selección de Portugal.

