Jose Mourinho fue despedido como director técnico de la Roma. Tras la derrota ante AC Milan el pasado domingo, la directiva decidió prescindir de sus servicios, pese a que su contrato culminaba a final de temporada. “Es necesario un cambio por el bien del club“, aseguró la directiva en el comunicado de despido. A partir de su salida, no le faltarán ofertas al portugués para volver al ruedo.

La salida de Mourinho se dio de manera inesperada y hasta los propios futbolistas se vieron sorprendidos por la decisión de la directiva, según apuntaron medios como Sky Sport e Il Messaggero. Daniele de Rossi será su reemplazante, según anunció el club horas después al anuncio del despido del portugués.

Para el propio entrenador, este despido significó un fuerte golpe anímico, según demostró cuando los propios hinchas se despidieron de él en el Centro de Entrenamiento del club en Trigoria. También sus ayudantes de campo se vieron visiblemente afectados por la decisión, de acuerdo a ciertos medios italianos.

¿Cuál será el futuro de Jose Mourinho?

Es muy rápido para pensar que Mourinho pueda tener ofertas para volver a trabajar, sobre todo, en esta mitad de temporada en Europa. Lo cierto es que no le han faltado pretendientes en el último tiempo para dejar Roma. Ahora, totalmente libre, es posible que le lleguen nuevas propuestas.

El último club al que se lo vinculó fue Newcastle. Los malos resultados que obtuvieron las Urracas en el fútbol inglés generaron ciertos rumores de un posible despido para Eddie Howe. Varios medios ingleses revelaron un cierto interés por parte de los nuevos dueños saudíes del club para que reemplace al actual director técnico.

Precisamente, Arabia Saudita también es un destino con el que puede coquetear Mourinho. Durante el pasado mercado de verano, se lo vinculó con la chance de meterse en el fútbol saudí. Al Hilal fue el equipo que lo buscó con una oferta de 30 millones de euros netos al año, según reveló el periodista Fabrizio Romano. El propio técnico portugués lo confirmó.

“En vacaciones recibí la oferta más grande y loca que jamás haya recibido un entrenador en la historia del fútbol y la rechacé. Lo hice porque di mi palabra a mis jugadores, a la afición y al dueño del club“, había dicho. También, en una entrevista con el Corriere dello Sport, reveló que, además de Al Hilal, lo buscó Al Ahli.

¿Mourinho puede dirigir una selección?

En su carrera, The Special One se ha caracterizado por tomar desafíos importantes en clubes. No obstante, fue vinculado para dirigir algunas selecciones. De hecho, luego del Mundial de Qatar 2022, fue puesto en la lista de posibles técnicos de Portugal. Al final, la Federación Portuguesa de Fútbol eligió a Roberto Martínez.

Y hace pocas semanas, luego de que se cayó la chance de que Carlo Ancelotti pueda tomar el puesto de seleccionador, en Brasil, muchos pidieron que Mou sea candidato. Pero, hace pocos días, se confirmó que Dorival Júnior es el nuevo entrenador del Scratch.

Así, si bien se lo vinculó con posibles cargos, Jose Mourinho nunca dirigió una selección nacional. Sin embargo, de haber propuestas para estar al frente de clubes, seguirá por este camino.

Los números de Jose Mourinho al frente de la Roma

Jose Mourinho deja el cargo de técnico de la Roma tras dos años y medios. Llegó en mayo de 2021 donde firmó un contrato por las próximas tres temporadas. En total, dirigió 138 partidos donde logró 68 triunfos, 30 empates y 40 derrotas, de acuerdo a datos de Transfermarkt.

Los méritos que tuvo el portugués de 60 años fue haber puesto nuevamente a la ‘Loba’ en Europa. Conquistó la UEFA Conference League 2021-22 (venció a Feyenoord) y llegó a la final de la Europa League (cayó ante Sevilla por penales).