Real Madrid involucró a San Lorenzo en su batalla mediática con el FC Barcelona

Este 20 de diciembre el FC Barcelona recordó en sus cuentas oficiales de redes sociales su última consagración en el Mundial de Clubes (que por entonces se disputaba anualmente). Fue en 2015, cuando en el Estadio Internacional de Yokohama, Japón, derrotó al River de Marcelo Gallardo por 3 a 0, gracias al gol de Lionel Messi y a los dos que más tarde anotó Luis Suárez.

Fue el tercer título en el certamen global en la historia de la institución blaugrana, incluyendo la antigua Copa Intercontinental (la que otorgó el título de campeón del mundo entre 1960 y 2004, en la cual el Barça solo participó y perdió una vez en 1992 vs. Sao Paulo) y los dos formatos del Mundial (es decir, el que se disputó entre 2005 y 2023 y la que se empezó a jugar cada 4 años con 32 participantes desde Estados Unidos 2025).

Esta publicación, inesperadamente, generó la reacción del Real Madrid, que no dejó pasar la oportunidad para resaltar la gran supremacía que tiene sobre su archirrival en el palmarés de conquistas internacionales, siendo este aspecto el que más los diferencia, pues, de por sí, el Merengue ostenta 10 Champions League más que el Barça.

La Casa Blanca lo hizo mediante la misma vía, al rememorar, también este 20 de diciembre, los 11 años de su cuarta coronación mundial (contando las tres anteriores de la Copa Intercontinental en 1960, 1998 y 2002, refregando así que ya en 2014 tenía más títulos mundiales que el número al que llegó el Barcelona en 2015), que fue contra el San Lorenzo de Edgardo Bauza en el Estadio de Marrakech, Marruecos.

Aquella vez, en un recinto colmado de hinchas del conjunto de Boedo, los de Carlo Ancelotti fueron ampliamente superiores en el juego, aunque no se tradujo tanto en el marcador final. El conjunto español le hizo precio al Ciclón al vencerlo 2 a 0 con tantos de Sergio Ramos de cabeza en el primer tiempo y de Gareth Bale -ante una floja respuesta de Sebastián Torrico- en el complemento.

Los once del Real Madrid y de San Lorenzo de la Final del Mundial de Clubes 2014

Real Madrid: Iker Casillas, Dani Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Isco, James Rodríguez, Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.

San Lorenzo: Sebastián Torrico, Julio Buffarini, Mario Yepes, Walter Kannemann, Emmanuel Mas, Juan Mercier, Néstor Ortigoza, Enzo Kalinski, Gonzalo Verón, Pablo Barrientos y Martín Cauteruccio.

La diferencia entre Real Madrid y Barcelona en el palmarés internacional

El Real Madrid lidera el palmarés internacional con 35 títulos oficiales, destacando sus 15 Champions League, 6 Supercopas de Europa, 2 Copas de la UEFA (Europa League), 9 Mundiales de Clubes/Intercontinentales, 2 Copas Latinas y 1 Copa Iberoamericana.

Por su parte, el FC Barcelona suma 22 títulos internacionales reconocidos por la UEFA y la FIFA, repartidos en 5 Champions League, 5 Supercopas de Europa, 4 Recopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 3 Copas de Ferias y 3 Copas Latinas; aunque el club blaugrana posee más trofeos en el conteo total sumando los nacionales, el Madrid mantiene una ventaja histórica en el prestigio de las competencias fuera de España.

En síntesis

El Real Madrid recordó su cuarto título mundial obtenido hace 11 años ante San Lorenzo.

Los goles del triunfo madrileño en 2014 fueron marcados por Sergio Ramos y Gareth Bale.

El FC Barcelona conmemoró su victoria de 2015 frente a River Plate en Japón.