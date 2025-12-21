Es tendencia:
Desde Francia reaccionaron al tercer aniversario del Día del Hincha Argentino

La Ligue 1 no fue indiferente al tercer aniversario del recibimiento en Buenos Aires al plantel campeón del mundo en Qatar 2022.

Por Germán Carrara

La Ligue 1 saludó a los hinchas argentinos en su día este 20 de diciembre.
La Ligue 1 saludó a los hinchas argentinos en su día este 20 de diciembre.

Diciembre se transformó en un mes especial para los argentinos, luego de lo que fueron los partidos y los diferentes acontecimientos que se desataron con el andar de la Scaloneta en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El 9 es el recuerdo de la Batalla de Lusail, el 13 se rememora la goleada sobre Croacia, el 18 se vuelve a festejar la consagración y el 20 se conmemora el Día Nacional del Hincha Argentino por lo que fue el recibimiento al plantel en Buenos Aires.

Una multitud incalculable salió a las calles de la ciudad porteña para darle la bienvenida al país al elenco que cortó con una racha de más de 36 años sin títulos mundiales (el último había sido de la mano de Diego Maradona en México 1986) y que, en definitiva, bordó la tercera estrella sobre el escudo de la AFA.

Por eso, apenas pasaron las 12 de la noche de este viernes 19 de diciembre, las cuentas de redes sociales de la Asociación del Fútbol Argentino publicaron imágenes de aquel día de algarabía plena, para saludar a los aficionados de la Selección y de los clubes en general.

Pero lo que sorprendió fue el rebote que tuvo a nivel internacional en el ambiente cibernético. Incluso, en el usuario de la Ligue 1, el ente que regula el campeonato de la primera división de Francia, que también envió su saludo a los hinchas albicelestes, dejando de lado la rivalidad entre los Blues y Argentina, que llegó a su punto más álgido con la Final del 18 de diciembre del 2022 en el Estadio de Lusail.

Lo hizo al publicar un diseño de una imagen de Lionel Messi, luciendo la camiseta actual de la Selección Argentina, con una vitrina detrás en el que resalta el trofeo de la Ligue 1, dos cuadros con fotos de su paso por el París Saint-Germain, y una bandera argentina. Y a su vez la descripción: ”¡Feliz Día Nacional del Hincha Argentino!”.

La Selección de Francia hizo alusión a la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022

Quienes tampoco le esquivaron a las fechas conmemorativas de Argentina Campeón en Qatar 2022 fueron las cuentas oficiales de redes sociales de la Selección de Francia, que este 18 de diciembre hicieron una mención a los 3 años de la que fue, para muchos, la mejor final de toda la historia de la Copa del Mundo.

Hace tres años, nuestros Blues jugaron una de las finales más importantes del Mundial contra Argentina ( 3-3)! 120 minutos de emoción, emoción y lágrimas… Un momento grabado para siempre en la historia del fútbol”, escribieron en una publicación en la que añadió 3 imágenes, dos de ellas exclusivas de Kylian Mbappé, una de las grandes figuras de aquel encuentro en el Estadio Lusail.

En síntesis

El 20 de diciembre se conmemora oficialmente el Día Nacional del Hincha Argentino.

La Ligue 1 de Francia publicó un saludo especial para los aficionados albicelestes.

Una imagen de Lionel Messi con trofeos fue utilizada para celebrar el aniversario.

