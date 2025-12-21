La publicación del Barcelona que incluyó a Lionel Messi y a River Plate

Para el FC Barcelona este 20 de diciembre no fue una fecha como cualquier otra. Es que se cumplieron 10 años de la que fue su última consagración en el Mundial de Clubes (que entre 2005 y 2023 se disputó de manera anual solo con los campeones de cada confederación), lo que también, a su vez, remarca que hace 10 años que no logró la gloria máxima en la UEFA Champions League.

En el Estadio Nacional de Yokohama, Japón, el Culé (que llegó a esta instancia tras derrotar a la Juventus en la Final de la Liga de Campeones de Europa y luego de superar al Guangzhou FC de China en la Semifinal del campeonato organizado directamente por la FIFA) se enfrentó a River Plate (que en su caso venció a Tigres de la UANL en la definición de la Copa Libertadores y que desplazó de su camino en el certamen global al equipo local Sanfrecce Hiroshima).

El triunfo del FC Barcelona sobre el Millonario fue contundente. De hecho, fue de las primeras en las que se empezó a marcar la gran disparidad entre el campeón del Viejo Continente y el representante sudamericano (en 2011 el Barça también pasó por arriba al Santos al golearlo 4 a 0, en 2014 el Real Madrid le hizo precio a San Lorenzo con un 2 a 0 mentiroso, y ya después solo volvió a ser parejo en la última edición de la Copa Intercontinental en la que el PSG venció por penales al Flamengo, pero nunca más un equipo de Conmebol se impuso a uno de la UEFA en una definición de un título tras el 1 a 0 del Corinthians al Chelsea en 2012).

Los de Luis Enrique se llevaron el Mundial de Clubes gracias a un marcador de 3 a 0 que fue obra de Lionel Messi y de Luis Suárez en dos oportunidades. Y al respecto, el Blaugrana hizo mención en sus cuentas de redes sociales, con un video que resumió el triunfo de aquella noche nipona (mañana de Argentina) del 20 de diciembre del 2015.

La formación del Barcelona

Claudio Bravo; Dani Alves, Gerard Piqué, Javier Mascherano, Jordi Alba; Sergio Busquets, Ivan Rakitić, Andrés Iniesta; Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.

La formación de River

Marcelo Barovero, Gabriel Mercado, Jonatan Maidana, Éder Álvarez Balanta, Leonel Vangioni, Matías Kranevitter, Leonardo Ponzio, Carlos Sánchez, Tabaré Viudez, Rodrigo Mora y Lucas Alario.

El perdón de Lionel Messi y la indiferencia de Javier Mascherano con los hinchas de River

Lionel Messi levantó su mano derecha hacia la tribuna donde estaban los hinchas de River en un gesto que pareció ser unas disculpas luego de su gol a los 35 minutos del primer tiempo. No obstante, después del partido en el aeropuerto de Narita, mientras el plantel del Barça hacía migraciones, un grupo de hinchas de River insultó a Messi y uno de ellos llegó a escupirlo. Luis Enrique y Javier Mascherano tuvieron que intervenir para que la situación no pasara a mayores.

Por otra parte, los aficionados riverplatenses le recriminan a Mascherano -aún hoy- que, al ser reemplazado en el segundo tiempo, no saludó a la tribuna que lo estaba aplaudiendo.

Tiempo después, el propio Jefecito admitió su error en una entrevista con TyC Sports: “Me equivoqué en no saludar a la gente de River. Uno se siente el dueño de la verdad y a veces no lo es”.

